Забудьте о белом, синем и зеленом: маникюрный тренд этой зимой (фото)

Маникюр. / © Instagram

Привлекательность бархатных ногтей очевидна сама по себе – «кошачий глаз» и мягкое сияние выглядят волшебно. Этот маникюр – идеальный зимний вариант, а с приближением праздников он набирает популярность. Как и другие классические дизайны, его можно носить миллионом способов. Он объединяет блестки и сияние в стиле Cool Girl.

Почему бархатные ногти в тренде и какой дизайн можно выбрать, рассказали nails-эксперты изданию Marie Claire.

Вариантов бархатного маникюра множество – начиная от комбинаций омбре с контрастными цветами и заканчивая магнитными французскими кончиками в праздничных цветах. А еще – популярный горошек, который подойдет для любого случая, а также сложные, минималистичные наклейки, которые придадут свой особый шарм.

Бархатные ногти. / © Instagram

