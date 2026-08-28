Забудьте о беспорядке в кухонном шкафу: гениальный способ хранить крышки от кастрюль без ящиков и органайзеров

Как хранить крышки от кастрюль / © pexels.com

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Большинство людей пытаются решить проблему с помощью специальных подставок или органайзеров, но часто занимают дополнительное пространство и не подходят для маленьких кухонь.

Оказывается, существует гораздо более простой способ хранения крышек от кастрюль, не требующий дорогостоящих приспособлений, сверления или ремонта кухонной мебели.

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Простой кухонный лайфхак, который освободит место в шкафу

Вместо того чтобы складывать крышки горизонтально друг на друга, их можно разместить вертикально — на внутренней стороне дверцы кухонного шкафа.

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Для этого понадобятся только небольшие клейкие крючки, которые легко прикрепить к поверхности без сверления. Такие крючки удерживают крышку за ручку, позволяя хранить ее в удобном положении и быстро доставать по необходимости.

Этот способ особенно хорошо подходит для небольших кухонь, где каждый сантиметр имеет значение.

Как организовать хранение крышек от кастрюль за несколько минут

Чтобы повторить этот лайфхак, выполните несколько простых шагов:

Очистите внутреннюю поверхность дверцы шкафа. Перед установкой крючков поверхность должна быть сухой и обезжиренной, чтобы крепеж хорошо держался. Определите место для крышки. Приложите крышку к дверце и отметьте, где будут расположены крючки. Закрепите два клейких крючка. Один крючок размещается сверху, другой — снизу, чтобы крышка надежно держалась. Убедитесь, что дверца легко закрывается. Перед тем как размещать все крышки, убедитесь, что они не мешают закрыванию шкафа.

В результате вы получаете аккуратное хранение без лишнего загромождения.

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Почему этот способ лучше обычных органайзеров

Традиционные держатели крышек имеют несколько недостатков: они занимают место внутри шкафа, часто рассчитаны только на определенное количество крышек и могут быть неудобными в маленьких кухнях.

Клейкие крючки имеют другие преимущества:

не занимают полезное пространство полок;

стоят недорого;

легко устанавливаются;

не нуждаются в сверлении;

помогают использовать скрытые зоны кухни;

подходят даже для съемного жилья.

Организация кухни — это не только красивый интерьер, но и правильное использование доступного места.

Внутренняя сторона дверцы шкафа часто остается пустой, хотя ее можно использовать для хранения крышек, кухонных полотенец, мерных ложек или других мелочей.

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Такой подход помогает сделать кухню более функциональной и избавиться от ощущения постоянного беспорядка.

Другие идеи для компактного хранения на кухне

Если вам понравился этот способ, можно также попробовать:

установить магнитные держатели для ножей на стене;

использовать органайзеры для вертикального хранения дек;

хранить специи на внутренних полках дверцы;

использовать выдвижные корзины в шкафах;

разделять кастрюли и сковородки по размеру.

Даже небольшие изменения могут сделать кухню гораздо удобнее.

FAQ

Как хранить крышки от кастрюль, чтобы они не занимали много места?

Удобнее всего хранить крышки вертикально — на внутренней стороне дверцы кухонного шкафа с помощью клейких крючков. Такой способ позволяет освободить полки и быстро находить нужную крышку.

Куда девать крышки от кастрюль на маленькой кухне?

На маленькой кухне следует использовать скрытые места для хранения. Один из самых простых вариантов — закрепить крышки на дверце шкафа с помощью крючков без сверления. Это помогает максимально эффективно использовать пространство.

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