Забудьте о бобе и каскаде: вот какую стрижку выбрать женщинам за 50 — советы звездных стилистов

Решает кучу возрастных проблем. Удлиненная пикси прекрасно сочетает в себе легкую небрежность и элегантность, создавая образ, одновременно ухоженный и непринужденный. Именно эта стрижка помогает омолодить черты лица, сделать его более изящным и придать объем волосам в тех зонах, где пряди стали тоньше. В отличие от классической короткой пикси, удлиненный вариант позволяет оставить больше длины на макушке и в зоне челки, что открывает возможность для разнообразных укладок.