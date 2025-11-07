Забудьте о бордовом и красном: новый маникюрный тренд осени (фото)

Маникюр. / © Credits

Этой осенью в тренде не только маникюр, присущий этому времени года. Популярными стали теплые тона – как вот "поджаренные ногти".

Детальнее о "поджаренном маникюре" сообщает издание Glamour.

Такой маникюр опирается на более изощренный эффект для ногтей, чем яркий цвет или выразительный дизайн. Издали "поджаренный маникюр" может казаться чистым нейтральным. Однако его красота заключается в теплом, объемном покрытии.

Эксперты говорят, что нейл-арт в целом занял более минималистическую позицию, а эффекты – это простой способ придать самым простым оттенкам чуть-чуть, не являясь чрезмерным.

Новый дизайн сочетает в себе натуральные оттенки с осенними нотами – от персиковых до карамельно-апельсиновых тонов. Также в цветовую гамму добавляются золотистые и бронзовые переливы, зеркальный хром, перламутр и даже кошачий глаз. Все это создает эффект мягкого сияния.

"Поджаренный" маникюр уже называют must-have сезона осень-2025. Ведь он отлично подходит для сочетания с макияжем в бронзовых оттенках, подчеркивая губы и глаза.

"Поджаренный" маникюр. / © Instagram

"Поджаренный" маникюр. / © Instagram

Напомним, мы писали о том, что маникюр 90-х годов возвращается. Гранж, блестки, голограмма и немного ностальгии, ногти снова стали тем же пространством для самовыражения, каким они были в 90-х.