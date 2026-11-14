Забудьте о бордовом маникюре: этот роскошный оттенок стал трендом осени-2026

Маникюр mocha chrome / © Instagram

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Осенью особую популярность приобретают теплые, уютные оттенки — и на этот раз они появились не только в гардеробе, но и в маникюре. Одним из самых заметных бьюти-трендов сезона стал mocha chrome — покрытие в кофейно-коричневой гамме с эффектным хромированным сиянием.

Детальнее о новом тренде маникюра на осень-2026, читайте в материале ТСН.ua.

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Тренд продолжает популярность цвета mocha mousse, который Pantone выбрал оттенком 2025 года, объяснили эксперты Vogue. Однако палитра mocha chrome гораздо разнообразнее, чем может показаться на первый взгляд. Для такого маникюра подойдут светлые оттенки кофе с молоком, бежево-карамельные тона, насыщенный цвет ириски, тёплый шоколад и коричневый с медным подтоном.

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Особенно актуальны будут оттенки toffee — напоминают карамельную ириску, а также молочный шоколад и теплый каштан. Тем, кто предпочитает светлый маникюр, стоит обратить внимание на кофе со сливками или бежевый с золотистым отливом. Для более выразительного образа подойдут коричневые тона с медными и бронзовыми переливами.

Главная особенность mocha chrome — сочетание глубокого кофейного цвета с хромированным покрытием. Именно оно создает зеркальный эффект и придает ногтям нежный металлический блеск. В то же время покрытие не выглядит слишком ярким, поэтому остается элегантной альтернативой насыщенным бордовым и темно-красным оттенкам.

Такой маникюр понравится тем, кто устал от классического чуда, но не хочет выбирать слишком темные или вопиющие цвета. Он сочетает сдержанность нейтральной палитры с выразительным сиянием, которое делает даже простой дизайн особенным.

Маникюр mocha chrome.

Маникюр mocha chrome. / © Instagram

Маникюр mocha chrome. / © Instagram

Маникюр mocha chrome. / © Instagram

Маникюр mocha chrome. / © Instagram

Маникюр mocha chrome. / © Instagram

Маникюр mocha chrome. / © Instagram

Маникюр mocha chrome. / © Instagram

Маникюр mocha chrome. / © Instagram

Маникюр mocha chrome. / © Instagram

Напомним, мы писали о пяти цветах маникюра притягивающих деньги. Именно поэтому денежный маникюр остается популярной идеей для тех, кто любит придавать значение цвету и ищет приятный повод обновить образ.

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