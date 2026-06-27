Забудьте о частых откачках: какие деревья стоит посадить возле выгребной ямы

Ива

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Регулярная откачка выгребных ям, септиков и других канализационных колодцев — обычная процедура для владельцев частных домов и дач. Однако такие работы требуют дополнительных затрат, поэтому некоторые хозяева ищут способы уменьшить количество скопившейся жидкости.

Об этом сообщило издание Woman Life.

Часть владельцев участков решает проблему радикально — выкапывает новую выгребную яму. В то же время существует другой метод, получивший название «биодренаж». Он предполагает использование деревьев, способных активно поглощать влагу из почвы и испарять её в атмосферу.

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Применять биодренаж можно не только возле выгребных ям. Этот метод также используют для осушения участков, которые весной страдают от подтопления талыми водами. Для этого рекомендуется высаживать породы деревьев, потребляющие большое количество влаги.

В то же время рассчитывать на быстрый результат не стоит. Количество воды, которое может впитать дерево, в первую очередь зависит от его возраста, а уже потом — от породы.

В частности, береза, клен и даже сосна в возрасте от пяти до восьми лет способны испарять в течение суток примерно 120–170 литров влаги. Однако для достижения такого эффекта эти деревья рекомендуется высаживать непосредственно возле выгребной ямы или колодца.

Некоторые породы обладают ещё более высокой способностью осушать почву. Согласно приведенным данным, черемуха, тополь, ива и клен могут оказывать влияние на участок в радиусе до 10 метров от ствола и испарять до 250 литров влаги в сутки.

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Ещё более впечатляющие показатели демонстрируют дуб, граб, ясень и ель. Считается, что за сутки они могут испарять до 300 литров воды. Именно поэтому эти деревья также рассматриваются как один из вариантов естественного осушения участка и уменьшения количества влаги возле выгребных ям.

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