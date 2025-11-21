- Дата публикации
Забудьте о долгой сушке: как стирать пуховик дома — и к чему здесь чистое полотенце
Стирка пуховика часто кажется долгим и изнурительным процессом. И дело даже не в самой стирке, а в сушке — на полное высыхание пуховика нужно слишком много времени.
Но есть простой лайфхак, позволяющий стирать и сушить пуховик дома буквально за один день. Об этой уловке давно знают хозяйки с опытом.
Чтобы ускорить сушку пуховика, используйте чистое сухое полотенце. Вот как это сделать:
Стирайте пуховик обычным способом с жидким моющим средством и включите отжим.
После завершения отжима откройте дверцу стиральной машины и положите сухое полотенце внутрь.
Снова запустите цикл отжима.
Результат приятно удивит: полотенце впитывает лишнюю влагу, а пуховик становится почти сухим. Остается только повесить куртку на 1-2 часа до полного высыхания — и можно одевать!