Забудьте о долгой сушке: как стирать пуховик дома — и к чему здесь чистое полотенце

Стирка пуховика часто кажется долгим и изнурительным процессом. И дело даже не в самой стирке, а в сушке — на полное высыхание пуховика нужно слишком много времени.

Зачем стирать пуховик с полотенцем в стиральной машине

Зачем стирать пуховик с полотенцем в стиральной машине / © unsplash.com

Но есть простой лайфхак, позволяющий стирать и сушить пуховик дома буквально за один день. Об этой уловке давно знают хозяйки с опытом.

Чтобы ускорить сушку пуховика, используйте чистое сухое полотенце. Вот как это сделать:

  1. Стирайте пуховик обычным способом с жидким моющим средством и включите отжим.

  2. После завершения отжима откройте дверцу стиральной машины и положите сухое полотенце внутрь.

  3. Снова запустите цикл отжима.

Результат приятно удивит: полотенце впитывает лишнюю влагу, а пуховик становится почти сухим. Остается только повесить куртку на 1-2 часа до полного высыхания — и можно одевать!

