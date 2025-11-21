Зачем стирать пуховик с полотенцем в стиральной машине / © unsplash.com

Но есть простой лайфхак, позволяющий стирать и сушить пуховик дома буквально за один день. Об этой уловке давно знают хозяйки с опытом.

Чтобы ускорить сушку пуховика, используйте чистое сухое полотенце. Вот как это сделать:

Стирайте пуховик обычным способом с жидким моющим средством и включите отжим. После завершения отжима откройте дверцу стиральной машины и положите сухое полотенце внутрь. Снова запустите цикл отжима.

Результат приятно удивит: полотенце впитывает лишнюю влагу, а пуховик становится почти сухим. Остается только повесить куртку на 1-2 часа до полного высыхания — и можно одевать!