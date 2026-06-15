Участок. / © Associated Press

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Тли, улитки и муравьи могут быстро уничтожить урожай, но бороться с ними можно и без агрессивной химии. Опытные садоводы все чаще используют природное средство, эффективно защищающее растения и не оставляющее токсичных следов на овощах и фруктах.

Речь идет о натуральном порошке диатомита, сообщает Deccoria.

Диатомит — это осадочная порода, состоящая из остатков окаменевших панцирей диатомовых водорослей, поселившихся на морском дне миллионы лет назад. Под микроскопом каждая частица выглядит острыми иглами. Диатомит продается в садовых центрах и имеет вид белого мелкого порошка. Ее применяют для посыпания почвы и опрыскивания растений.

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Как использовать диатомит в саду

В саду диатомит заменяет химические пестициды против тли, паутинного клеща, белокрылки, гусениц, улиток и муравьев. Его нужно применять после дождя или полива. Лучшее время для его применения — от апреля до октября, повторяя каждые 2-3 недели.

Если возникли проблемы со слизнями, следует рассыпать вокруг растений кольцо порошка шириной 5-10 см. Полоса должна быть непрерывной, поскольку даже промежутка в несколько сантиметров достаточно, чтобы вредители проникли к урожаю.

Чтобы избежать тли и паутинного клеща на розах или плодовых кустах, следует опрыскать растения пылью, пропущенной через мелкое кухонное сито или распылитель, оставляя на листьях тонкий белый налет. Обязательно нужно обработать также нижнюю сторону листьев, поскольку именно там тля чаще всего питается.

Для появляющихся в горшках мушек и личинок следует смешать тонкий слой диатомовой земли с верхним слоем почвы — примерно одна часть порошка на десять частей почвы. Кремний повреждает личинки, питающиеся во влажном субстрате и прерывает жизненный цикл вредителя.

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Диатомит также уменьшает откладку яиц капустными мухами и листовыми мухами моркови. После посева моркови или посадки рассады капусты следует посыпать тонкий слой порошка вокруг строчек.

Как использовать диатомит без вреда

Диатомит влияет на экзоскелеты всех насекомых, в том числе и полезных. Пчелы, садящиеся на покрытые порошком листья или цветы, подвержены тем же повреждениям, что и тля.

Именно поэтому важно не наносить порошок на развивающиеся цветы или бутоны — это участки, которые часто посещают пчелы. Посыпьте его только у основания растения, на почву или на нижние листья, расположенные ниже зоны цветения.

Лучше всего наносить средство рано или сразу после заката, когда пчелы как раз возвращаются к ульям.

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Когда фруктовые деревья, малина или лаванда полностью цветут, избегайте опиления листьев. Обычно достаточно разбрасывать тонкий слой порошка вокруг растений, что ограничивает доступ вредителей из почвы.

Доломит не оставляет токсичных остатков на фруктах и овощах, поэтому вы можете собрать их в тот же день, когда обработку нанесете. Просто промойте их под проточной водой перед употреблением. Продукт также не представляет опасности для детей, играющих в саду, или для домашних животных.

Напомним, мы писали о том, когда и зачем окучивать картошку.

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