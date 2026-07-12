Стрижка. / © Фото из открытых источников

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Стрижка маллетта вновь вернулась в список главных бьюти-трендов в этом году. Если в 70–80-х годах она ассоциировалась с рок-звездами, панк-культурой и смелыми образами, то сегодня получила современное переосмысление и все чаще появляется на модных подиумах и социальных сетях.

В чем главная особенность маллета и кому она подходит, читайте в материале ТСН.ua.

Несмотря на необычный вид, современный маллет считается одной из самых универсальных стрижек: спереди и по бокам — более короткие волосы, на затылке — более длинные пряди. В сезоне-2026, рассказали hair-эксперты изданию Vogue México, эта стрижка выглядит значительно более мягкой и более естественной. Стилисты делают ставку на текстурированные слои, легкий объем и непринужденную укладку, благодаря чему она подходит разным типам волос и формам лица.

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Современный маллет уже не выглядит дерзким, как несколько десятилетий назад. Он сочетает женственность с легкой небрежностью, придает прическе объем и движение, а образ — индивидуальность. Именно поэтому эту стрижку все чаще выбирают те, кто хочет освежить внешность и одновременно подчеркнуть свой стиль.

Кому подходит стрижка маллет

Хотя маллет выглядит необычно, но он является одной из самых универсальных стрижек. Благодаря многослойности и текстуре ее можно адаптировать практически к любой форме лица и типу волос.

Лучше всего маллет подходит обладательницам овального, круглого и сердцевидного лица. Более длинные пряди на затылке визуально вытягивают силуэт. Объем на макушке помогает сделать черты лица более выразительными. Если лицо квадратное, стилисты советуют выбирать мягкие слои и удлиненную челку. Это смягчит линию челюсти.

Стрижка выглядит как на прямых, так и на волнистых волосах. Тонким волосам она придает объем благодаря многослойности. В то же время густое делает более легким и подвижным. Барышням с вьющимися волосами маллет также подойдет — естественные локоны лишь подчеркнут фактурность прически.

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Еще одно преимущество маллета — неприхотливость в укладке. Для повседневного образа достаточно высушить волосы феном и придать прядям легкой текстуры с помощью мусса или текстуровочного спрея. Для более эффектного вида можно подчеркнуть отдельные пряди воском или стайлинговым кремом.

Современный маллет выбирают те, кто хочет освежить образ без кардинального изменения длины волос.

Фото

Шарлиз Терон. / © Getty Images

Ð Майли Сайрус. / © Associated Press

Кристен Стюарт. / © Associated Press

Напомним, мы писали о том, что новая итальянская стрижка приобретает бешеную популярность в мире.

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