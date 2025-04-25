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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
792
Время на прочтение
2 мин

Забудьте о каскаде и пикси: вот какую стрижку стоит выбирать женщинам за 50 — советы стилистов

Такая трендовая стрижка сочетает в себе модные тенденции и эффективно маскирует возрастные изменения на коже лица, омолаживая общий образ.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какая стрижка в трендах 2025 года для женщин за 50

Какая стрижка в трендах 2025 года для женщин за 50 / © Freepik

В 2025 году мягкий боб с текстурными прядями и удлиненной челкой стал хитом для женщин зрелого возраста. Этой стрижке уступили даже хитовые каскад и пикси. Что не удивительно, потому что мягкий боб подчеркивает естественную красоту, подходит абсолютно всем женщинам и создает современный образ, не требуя сложной укладки. Такая прическа станет идеальным выбором для тех, кто хочет иметь стильный и ухоженный вид, не тратя много сил и времени на укладку и уход за волосами.

Главные преимущества мягкого боба

Какая стрижка в трендах 2025 года для женщин за 50

Какая стрижка в трендах 2025 года для женщин за 50

  • Омоложение. Текстура и многослойность стрижки создают дополнительный объем, делают волосы визуально более густыми и здоровыми. Что делает общий образ молодым и игривым. А челка маскирует возрастные изменения на коже лица и выражает взгляд.

  • Адаптация седины. Стрижка не скрывает седину, а превращает ее в стильный акцент. Легкое мелирование или тонирование придаст седым волосам благородный оттенок. Такие техники окрашивания помогут надолго замаскировать отрастающие корни волос.

  • Подчеркивает естественную красоту. Удлиненная челка смягчает черты лица, открывает взгляд и маскирует морщины на лбу и в зоне глаз. Челка может быть прямой, косой или асимметричной, главное, чтобы она подходила к форме лица.

  • Не требует укладки. Достаточно высушить волосы феном, чтобы они ложились в правильную структуру.

Как ухаживать за стрижкой

Какая стрижка в трендах 2025 года для женщин за 50

Какая стрижка в трендах 2025 года для женщин за 50

  • Форму прически нужно корректировать раз в 3 месяца.

  • Следует наносить термозащиту во время укладки.

  • Можно использовать солевой раствор для текстуры, он будет делать локоны объемными, но не склеивать их.

  • Волосы необходимо питать и увлажнять масками и бальзамами.

  • Расческа должна быть с широкими мягкими зубчиками, так она не будет травмировать волосы.

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Дата публикации
Количество просмотров
792
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