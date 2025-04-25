Какая стрижка в трендах 2025 года для женщин за 50 / © Freepik

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В 2025 году мягкий боб с текстурными прядями и удлиненной челкой стал хитом для женщин зрелого возраста. Этой стрижке уступили даже хитовые каскад и пикси. Что не удивительно, потому что мягкий боб подчеркивает естественную красоту, подходит абсолютно всем женщинам и создает современный образ, не требуя сложной укладки. Такая прическа станет идеальным выбором для тех, кто хочет иметь стильный и ухоженный вид, не тратя много сил и времени на укладку и уход за волосами.

Главные преимущества мягкого боба

Какая стрижка в трендах 2025 года для женщин за 50

Омоложение. Текстура и многослойность стрижки создают дополнительный объем, делают волосы визуально более густыми и здоровыми. Что делает общий образ молодым и игривым. А челка маскирует возрастные изменения на коже лица и выражает взгляд.

Адаптация седины. Стрижка не скрывает седину, а превращает ее в стильный акцент. Легкое мелирование или тонирование придаст седым волосам благородный оттенок. Такие техники окрашивания помогут надолго замаскировать отрастающие корни волос.

Подчеркивает естественную красоту. Удлиненная челка смягчает черты лица, открывает взгляд и маскирует морщины на лбу и в зоне глаз. Челка может быть прямой, косой или асимметричной, главное, чтобы она подходила к форме лица.

Не требует укладки. Достаточно высушить волосы феном, чтобы они ложились в правильную структуру.

Как ухаживать за стрижкой

Какая стрижка в трендах 2025 года для женщин за 50

Форму прически нужно корректировать раз в 3 месяца.

Следует наносить термозащиту во время укладки.

Можно использовать солевой раствор для текстуры, он будет делать локоны объемными, но не склеивать их.

Волосы необходимо питать и увлажнять масками и бальзамами.

Расческа должна быть с широкими мягкими зубчиками, так она не будет травмировать волосы.