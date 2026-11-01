Забудьте о кладовой: где на самом деле нужно хранить картофель, чтобы он не прорастал

Картофель / © pexels.com

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Прорастание картофеля, из-за которого клубни теряют качество и могут стать непригодными для употребления, не обязательно свидетельствует о неудачной покупке. Чаще всего причиной является неправильное хранение: неподходящая температура, чрезмерное освещение или соседство с некоторыми овощами.

Издание Blikk рассказало, как правильно хранить картофель, чтобы он дольше оставался свежим.

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Почему картофель прорастает

Многие потребители считают, что появление ростков зависит, прежде всего, от качества картофеля, который они купили в магазине. Однако гораздо большую роль играют условия, в которых клубни хранятся дома.

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Одно из распространенных заблуждений — хранить картофель рядом с луком. Как отмечает Blikk, лук выделяет вещества, которые могут ускорять прорастание картофеля. Поэтому эти овощи рекомендуется хранить отдельно.

Не менее важны освещение и температура. Чрезмерное количество света стимулирует прорастание, а также способствует позеленению клубней. Это не просто косметическое изменение: позеленение может свидетельствовать о повышении содержания соланина и других гликоалкалоидов — природных токсичных веществ, которые в больших количествах опасны для человека.

Можно ли хранить картофель в холодильнике

Одной из неожиданных рекомендаций является использование холодильника. Долгое время бытовало мнение, что низкая температура негативно влияет на состав картофеля, однако охлаждение может замедлять прорастание и продлевать срок его хранения.

При этом важно правильно упаковать клубни. Для этого подойдут сетчатые или бумажные пакеты, обеспечивающие циркуляцию воздуха. А вот пластиковой упаковки следует избегать: из-за недостаточной вентиляции внутри может скапливаться влага, что способствует размягчению картофеля и появлению плесени.

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Также не рекомендуется плотно набивать пакеты картофелем или хранить его рядом с продуктами, имеющими сильный запах. Клубни способны впитывать посторонние запахи.

Как долго можно хранить картофель

Даже при правильных условиях хранения картофель не будет оставаться свежим бесконечно. Со временем он может размякнуть, утратить вкусовые качества и начать прорастать.

Поэтому Blikk рекомендует регулярно проверять запасы и не откладывать использование картофеля на неопределенный срок. Особое внимание следует уделять изменениям его внешнего вида и консистенции.

В то же время следует помнить, что не каждый картофель с ростками можно считать безопасным после их удаления. Если клубень сильно пророс, сморщился, стал мягким или позеленел, его лучше выбросить. Позеленевшие участки и ростки могут содержать повышенную концентрацию соланина, который не разрушается при обычном приготовлении пищи.

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Итак, чтобы картофель дольше сохранял свежесть, специалисты советуют не хранить его рядом с луком, защищать от света, обеспечивать вентиляцию и контролировать температуру хранения. Именно эти условия, а не только качество продукта при покупке, в значительной степени определяют, насколько быстро картофель начнет прорастать.

Напомним, что существует традиционный способ квашения капусты без соли. Для приготовления использовали дубовые бочки, ржаную муку и чистую воду, а капусту оставляли бродить на три-четыре недели.

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