Забудьте о классических осенних цветах: какой оттенок маникюра стал трендом сезона (фото)

Мятный маникюр. / © Instagram

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В этом сезоне «мятные ногти» набирают популярность среди женщин. В частности, только за последние три месяца в США количество поисковых запросов о таком маникюре возросло на 233%.

Почему маникюр цвета мяты становится популярным, рассказали эксперты изданию Vogue España.

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Nails-экспертка Аннабель Тауруа отмечает, что этим летом в маникюре заметно усилился интерес к мягким цветам и пастельным оттенкам. Более того, этот тренд распространится и на осень. Вместо сложного нейл-арта и ярких максималистских дизайнов все больше женщин выбирают нежные, естественные и успокаивающие цвета, легко вписывающиеся в повседневный образ.

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И в разгар лета, и с похолоданием мятно-зеленый оттенок становится одним из самых свежих вариантов для маникюра. Он выглядит легким, чистым и молодежным и постепенно вытесняет пастельные розовые, белые и желтые оттенки, которые доминировали в минималистическом маникюре в первой половине года.

Мятно-зеленый маникюр универсален, ведь красиво смотрится на ногтях любой длины и формы — от коротких квадратных до длинных миндалевидных.

Этот оттенок можно носить как самостоятельное покрытие или экспериментировать с дизайном: сделать мятный френч, добавить минималистичные рисунки, наклейки, блестки или втирание. Особенно интересно мятный цвет сочетается с молочным, белым, серебристым и нежно-розовым оттенками, поэтому вариантов для стильного летнего маникюра множество.

Фото

Мятный маникюр / © Instagram

Мятный маникюр / © Instagram

Мятный маникюр / © Instagram

Мятный маникюр / © Instagram

Мятный маникюр / © Instagram

Мятный маникюр / © Instagram

Мятный маникюр / © Instagram

Мятный маникюр / © Instagram

Мятный маникюр / © Instagram

Мятный маникюр / © Instagram

Мятный маникюр / © Instagram

Напомним, мы писали о том, что маникюр в стиле 70-х вернулся.

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