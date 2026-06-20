Забудьте о классическом бобе: эта стрижка станет главным трендом лета-2026 (фото)

Бруно Маркезин. / © Associated Press

Реклама

Боб остается одной из самых популярных стрижек в мире, но этим летом он получил новое прочтение. Стилисты предлагают выбрать вариант в стиле «каскад», который создает эффект легких волн и придает образу особую изысканность.

Почему стрижка боб в стиле «каскад» станет самой модной прической летом 2026-го, рассказали эксперты издания Vogue España.

Этот стиль с четкими отсылками к прошлому десятилетию, потому что занимает как объемные и изысканные прически супермоделей 90-х, так и расслабленную и изысканную эстетику.

Реклама

Наair-эксперты объясняют, что эффект «каскад» — свежее, летнее переосмысление классической стрижки боб. В этой версии исчезают излишне мягкие, едва очерченные волны. Вместо этого они стали более структурированы, напоминая четко очерченные волны.

Обычно волосы стригут до уровня челюсти или до самых плеч, с легкой градуировкой на кончиках. Именно это создает эффект каскада, окутывающего лицо. В то же время, пряди укладывают в более четкие и заметные волны — будто их тщательно сформировали в парикмахерской. Именно это придает прическе динамики и блики.

Почему стоит выбрать этот боб летом-2026

Этот тип стрижки возрождает идею гламура для волос, которая отошла на второй план за последние несколько сезонов. После нескольких лет доминирования минималистической эстетики эта волнистая версия боба снова ставит укладку в центр трендов — хотя и без жестких или излишне причудливых результатов.

Наair-специалисты объясняют, что боб является одной из самых выгодных стрижек для лета — благодаря своей комфортной длине, которая очерчивает затылок и визуально освещает черты лица. В то же время боб в стиле «каскад» еще и придает вашей прическе более праздничный эффект. Это элегантная и довольно универсальная прическа, которая особенно подходит для летних вечеров.

Реклама

Бруно Маркезин. / © Associated Press

Марго Робби. / © Associated Press

Эмма Стоун. / © Associated Press

Шарлиз Терон. / © Associated Press

Напомним, мы писали о том, что появилась новая стрижка «чашечкой», которая станет хитом лета 2026 года.

Новости партнеров