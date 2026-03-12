Забудьте о кофе и энергетике: ученые говорят, что газировка повышает концентрацию и внимательность

Забудьте о кофе и энергетике / © Associated Press

Реклама

Когда на работе падает производительность, многие тянутся за кофе или энергетиками. Но новое исследование свидетельствует, что газировка может дать необходимый «заряд» без кофеина и сахара.

Об этом пишет dailymail со ссылкой на исследования в журнале Computers in Human Behavior Reports.

Японские ученые из Университета Цукуба провели эксперимент с участием 14-ти игроков в виртуальный футбол.

Реклама

Во время одной сессии они пили обычную воду, а во время другой — газировку.

Результаты показали, что газировка помогала поддерживать внимание и уменьшать усталость в течение трехчасовой игры. Кроме того, участники испытывали большее удовольствие от процесса.

«Газированная вода может стать низкорисковой и устойчивой альтернативой кофеину и сахару для уменьшения когнитивной усталости в современной цифровой жизни», — отмечают авторы исследования.

Подробности эксперимента

В эксперименте участники пили воду, охлажденную до 4°C, в регулярные промежутки, в общей сложности 500 мл. Через несколько дней они повторили сессию с альтернативным напитком. Ученые измеряли не только субъективную усталость и удовольствие, но и размер зрачка (индикатор усталости) и частоту сердечных сокращений.

Реклама

«По сравнению с обычной водой, газировка значительно уменьшала субъективную усталость, повышала удовольствие и сохраняла когнитивную функцию, а также предотвращала сужение зрачков», — сообщают авторы.

Газированная вода ранее демонстрировала эффективность в когнитивных задачах, ведь углекислый газ активирует сенсорные рецепторы во рту — так называемые transient receptor potential (TRP), что повышает активность мозга.

Также во время игры участники допускали меньше ошибок, что свидетельствует о лучшем контроле действий команды.

Хотя исследование не сравнивало газировку непосредственно с кофе или энергетиками, ученые отмечают: кофеин и сахар подходят для кратковременных интенсивных задач, но их регулярное употребление может привести к зависимости и негативным последствиям для здоровья.

Реклама

«Регулярное потребление газированной воды, не содержащей сахара и кофеина, не имеет таких рисков и может быть более безопасной альтернативой для ежедневного повышения внимательности», — заключают исследователи.

Ученые также выяснили, почему газированные напитки «щипают» язык. Это связано с ферментом на вкусовых рецепторах, реагирующим на углекислый газ, активируя кислочувствительные рецепторы и передавая сигнал в мозг.

«Именно это создает характерное чувство газированных напитков», — объясняет доктор Николас Рыба из Национальных институтов здоровья США.

Напомним , 13 неожиданных преимуществ для здоровья и простые способы сделать ее ежедневной привычкой.

Реклама