Забудьте о леопардовых и змеиных ногтях: новый модный хит этой весны (фото)

Графические пятнышки, яркие контрасты и минималистическая элегантность: «далматинские ногти» — это самый трендовый дизайн сезона весна-лето 2026. Черные пятнышки, разбросанные на светлой основе, напоминают культовый шарм шерсти этой популярной породы собак.

Что такое dalmatian nails и каким он может быть, рассказали nails-эксперты изданию Vogue México.

Что такое dalmatian nails

Этот трендовый маникюр получил свое название от культового далматинского меха, который можно узнать по неровным черным пятнышкам на светлом фоне.

Что касается маникюра, то в тренде — белая, нюдовая или молочная база, на которой появляются хаотичные черные пятнышки. Важно, что эти пятна — не идеальные, а наоборот — небрежные. Это придает ногтям одновременно гармоничный и дерзкий вид.

В большом мире графического нейл-арта dalmatian nails кажется естественной эволюцией ногтей в горошек. Если такой дизайн опирался на обычный, иногда цветной и идеально выровненный горошек, то далматинский вариант предлагает более инстинктивную интерпретацию.

«Далматинский маникюр» базируется на очевидной спонтанности: точки никогда не бывают абсолютно круглыми или однородными. Впрочем, ногти все равно остаются изящными, напоминая переосмысленный животный принт, который идеально подходит для будущей весны.

Dalmatian nails — варианты

Базовая формула остается самой удачной: светлое кремовое или молочное основание и несколько черных пятен, расположенных хаотично. Точки можно сосредоточить на одном ногте для создания тонкого акцента, распределить по всей руке для смелого графического эффекта или интегрировать во французский маникюр с кончиками, украшенными пятнистым мотивом.

В классическом варианте этот дизайн олицетворяет баланс между модным черно-белым узором и сдержанной элегантностью. Акцент можно сделать на одном-двух ногтях — остальные можно оставить однотонными в молочном или нюдовом оттенке.

Дизайн идеально подойдет для френча — тонкая светлая линия на краю и несколько пятен на пластине; смотрится сдержанно и аккуратно.

