Забудьте о луковице: добавьте только одну ложку — и получите пасхальные яйца цвета мимозы
До Пасхи осталось не так много времени, поэтому уже пришла пора экспериментировать с окраской одного из самых главных атрибутов праздника — пасхальными яйцами.
Не обязательно покупать готовые красители в магазине. Посредством обычных специй и продуктов можно получить не менее интересный эффект. Один из лучших — куркума. Благодаря ей яичная скорлупа получает насыщенный желтый цвет, как цветы мимозы.
Чтобы цвет получился ярким и насыщенным, нужно:
Добавить 2-3 столовых ложки куркумы в 0,5 л горячей воды.
Влить еще 1-2 ст. ложки уксуса 9% и всыпать щепотку соли — это нужно, чтобы скорлупа не трясла от температуры.
Опустите яйца в раствор и варите их 10-12 минут, оставьте охлаждаться прямо в жидкости.
Существует еще и холодный способ окрашивания с помощью куркумы. В таком случае цвет получается «солнечным» и более нежным. Вам нужно:
Приготовить раствор из воды, куркумы и уксуса (пропорции как и в предыдущем способе).
Опустить уже вкрутую сваренные яйца в жидкость и оставить на 20 минут — несколько часов (здесь все зависит от того, насколько яркий оттенок вы хотите получить).
Очень важно в любом случае дать яйцам высохнуть естественным путём. А чтобы пасхальные яйца отличались красивым блеском — натрите скорлупу растительным маслом после окрашивания.