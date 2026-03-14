Как покрасить яйца на Пасху / © pexels.com

Не обязательно покупать готовые красители в магазине. Посредством обычных специй и продуктов можно получить не менее интересный эффект. Один из лучших — куркума. Благодаря ей яичная скорлупа получает насыщенный желтый цвет, как цветы мимозы.

Чтобы цвет получился ярким и насыщенным, нужно:

Добавить 2-3 столовых ложки куркумы в 0,5 л горячей воды. Влить еще 1-2 ст. ложки уксуса 9% и всыпать щепотку соли — это нужно, чтобы скорлупа не трясла от температуры. Опустите яйца в раствор и варите их 10-12 минут, оставьте охлаждаться прямо в жидкости.

Существует еще и холодный способ окрашивания с помощью куркумы. В таком случае цвет получается «солнечным» и более нежным. Вам нужно:

Приготовить раствор из воды, куркумы и уксуса (пропорции как и в предыдущем способе). Опустить уже вкрутую сваренные яйца в жидкость и оставить на 20 минут — несколько часов (здесь все зависит от того, насколько яркий оттенок вы хотите получить).

Очень важно в любом случае дать яйцам высохнуть естественным путём. А чтобы пасхальные яйца отличались красивым блеском — натрите скорлупу растительным маслом после окрашивания.