Забудьте о майонезе и растительном масле: эта заправка сделает самый простой салат в разы вкуснее

Какая заправка лучшая для овощного салата / © www.freepik.com/free-photo

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Настал сезон нового урожая овощей, поэтому хозяйки готовят множество разнообразных вкусных салатов. И традиционно для заправки берется растительное масло, сметана, майонез и йогурт. Однако профессиональные повара рекомендуют отойти от этих стандартных продуктов и воспользоваться заправкой, которую легко приготовить из составляющих, что всегда есть на вашей кухне. Об этом пишет ресурс Ukr.Media.

Как приготовить изысканную заправку к овощным салатам из простых ингредиентов

Традиционные заправки овощных салатов уже давно никого не удивляют. К тому же они совсем не усиливают вкус овощей, а лишь добавляют лишних калорий. Профессиональные повара поделились своими секретами приготовления соуса из простых ингредиентов, которые всегда найдутся под рукой. Такую заправку можно хранить в холодильнике несколько недель до следующего использования.

Приготовление такого соуса к салатам не занимает много времени — нескольких минут будет достаточно. Заправку сможет быстро приготовить даже начинающий кулинар.

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Как приготовить заправку к овощным салатам

Основной ингредиент соуса — это подсолнечное масло, также можно брать оливковое. Вкус заправки будут усиливать пряные травы и лимон.

На 100 мл растительного масла следует взять 1 ложку столового белого уксуса и сок половинки лимона. Соль добавляется по вкусу.

Осторожно перемешайте все ингредиенты в стеклянной баночке, соус должен быть однородной консистенции.

Лимон можно заменить лаймом, это придаст соусу тропическую нотку свежести. Цитрусовые фрукты не только обогащают вкус заправки, но и продлевают срок ее годности.

К заправке нужно добавить щепотку-две прованских или итальянских трав, чтобы придать соусу аромат.

Соус идеально сочетается с овощами и листовой зеленью, также его можно добавлять к мясу. Заправку также стоит попробовать в салатах «Цезарь» и «Греческий».

Готовый соус хранится в холодильнике в течение трех недель. Перед последующим использованием емкость с заправкой нужно потрясти, чтобы растворить осадок пряных трав.