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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
183
Время на прочтение
2 мин

Забудьте о майонезе и растительном масле: эта заправка сделает самый простой салат в разы вкуснее

С этим соусом даже салат из простых бюджетных продуктов станет произведением кулинарного искусства.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какая заправка лучшая для овощного салата

Какая заправка лучшая для овощного салата / © www.freepik.com/free-photo

Настал сезон нового урожая овощей, поэтому хозяйки готовят множество разнообразных вкусных салатов. И традиционно для заправки берется растительное масло, сметана, майонез и йогурт. Однако профессиональные повара рекомендуют отойти от этих стандартных продуктов и воспользоваться заправкой, которую легко приготовить из составляющих, что всегда есть на вашей кухне. Об этом пишет ресурс Ukr.Media.

Как приготовить изысканную заправку к овощным салатам из простых ингредиентов

Традиционные заправки овощных салатов уже давно никого не удивляют. К тому же они совсем не усиливают вкус овощей, а лишь добавляют лишних калорий. Профессиональные повара поделились своими секретами приготовления соуса из простых ингредиентов, которые всегда найдутся под рукой. Такую заправку можно хранить в холодильнике несколько недель до следующего использования.

Приготовление такого соуса к салатам не занимает много времени — нескольких минут будет достаточно. Заправку сможет быстро приготовить даже начинающий кулинар.

Как приготовить заправку к овощным салатам

  • Основной ингредиент соуса — это подсолнечное масло, также можно брать оливковое. Вкус заправки будут усиливать пряные травы и лимон.

  • На 100 мл растительного масла следует взять 1 ложку столового белого уксуса и сок половинки лимона. Соль добавляется по вкусу.

  • Осторожно перемешайте все ингредиенты в стеклянной баночке, соус должен быть однородной консистенции.

  • Лимон можно заменить лаймом, это придаст соусу тропическую нотку свежести. Цитрусовые фрукты не только обогащают вкус заправки, но и продлевают срок ее годности.

  • К заправке нужно добавить щепотку-две прованских или итальянских трав, чтобы придать соусу аромат.

  • Соус идеально сочетается с овощами и листовой зеленью, также его можно добавлять к мясу. Заправку также стоит попробовать в салатах «Цезарь» и «Греческий».

  • Готовый соус хранится в холодильнике в течение трех недель. Перед последующим использованием емкость с заправкой нужно потрясти, чтобы растворить осадок пряных трав.

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Дата публикации
Количество просмотров
183
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