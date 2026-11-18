Что делать, если на окнах появляется конденсат — причины и способы устранения влаги / © Фото из открытых источников

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С наступлением холодов на внутренней поверхности окон часто появляются капли воды. Хотя конденсат не всегда свидетельствует о наличии проблемы, постоянная влажность может привести к появлению плесени и неприятного запаха в доме.

О том, почему зимой запотевают окна и как предотвратить образование конденсата, рассказали специалисты по ремонту домов Хесуа Хименес и Жанетт Паленсия изданию Parade.

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Почему на окнах появляется конденсат

По словам экспертов, зимой оконное стекло, как правило, остается самой холодной поверхностью в отапливаемой комнате. Когда тёплый влажный воздух соприкасается с холодным стеклом, водяной пар оседает на нём в виде капель.

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Повышению влажности способствуют обычные бытовые дела, в частности приготовление пищи и принятие душа. На появление конденсата также влияют теплоизоляция окон и циркуляция воздуха вблизи стекла.

Специалисты объясняют, что кратковременное запотевание окон является нормальным явлением. Если влага исчезает в течение нескольких минут или часов, поводов для беспокойства, как правило, нет.

В свою очередь, конденсат, остающийся на стекле в течение всего дня, может свидетельствовать о чрезмерной влажности в помещении. Со временем это может привести к появлению пятен, неприятного запаха и плесени.

Особое внимание следует обратить на влагу между стеклами стеклопакета. В отличие от капель на внутренней поверхности стекла, такое явление может указывать на повреждение уплотнителя. В этом случае эксперты советуют обратиться к мастеру, поскольку окно может потребовать ремонта или замены стеклопакета.

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Как избавиться от конденсата на окнах

Хименес и Паленсия назвали три способа, которые помогут уменьшить накопление влаги на стекле.

Прежде всего следует позаботиться о вентиляции. Во время приготовления пищи специалисты рекомендуют включать кухонную вытяжку, а во время принятия душа — вентиляцию в ванной комнате. Это поможет удалить избыток влажного воздуха.

Еще один вариант — использование осушителя воздуха. Такое устройство позволяет снизить уровень влажности в комнате и уменьшить вероятность запотевания окон.

Кроме того, эксперты советуют не оставлять капли воды на стекле. Если конденсат уже образовался, его нужно как можно быстрее вытереть сухой тканью, чтобы влага не скапливалась в щелях.

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Что делать, чтобы окна не запотевали зимой

Чтобы предотвратить появление конденсата, специалисты рекомендуют соблюдать ещё четыре простых правила.

Открывайте шторы и жалюзи. Плотные шторы могут препятствовать циркуляции воздуха у стекол, создавая условия для накопления влаги. Поэтому зимой их желательно открывать ежедневно. Регулярно проверяйте вентиляцию. Вентиляционные отверстия и вытяжные вентиляторы нужно очищать от загрязнений и проверять, работают ли они должным образом. Обратите внимание на комнатные растения. Некоторые из них могут повышать влажность воздуха. Если окна постоянно запотевают, эксперты советуют пересмотреть количество растений в помещении. Используйте гигрометр. Этот небольшой прибор измеряет уровень влажности воздуха и помогает определить, нет ли в доме её избытка.

Напомним, ранее мы рассказывали о простом способе защитить лобовое стекло автомобиля от обледенения ночью. По словам экспертов, для этого не нужно тратиться на дорогие средства, а сама хитрость поможет сэкономить время во время утренних сборов в морозную погоду.

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