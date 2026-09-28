Забудьте о молоке: этот ингредиент сделает омлет пышным и воздушным

Омлет / © Pixabay

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Идеальный омлет должен оставаться мягким и воздушным даже после снятия с огня. Чтобы блюдо не превратилось в сухой и плотный корж, важно не только соблюдать пропорции, но и правильно подготовить яичную смесь и выбрать температуру приготовления.

Об этом говорится в материале blikk.

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Многие добавляют в яйца молоко, надеясь сделать омлет более нежным. Однако избыточное количество молока может, наоборот, утяжелять блюдо.

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Что добавить к яйцам вместо молока

Для более легкой и воздушной текстуры можно использовать обычную воду. Во время нагревания она превращается в пар, который образует внутри яичной массы небольшие пузырьки. Благодаря этому омлет поднимается и становится более рыхлым.

Оптимальная пропорция — примерно 1 столовая ложка холодной воды на одно яйцо. В то же время не стоит добавлять слишком много жидкости, иначе яичная смесь получится слишком водянистой.

Когда солить омлет

На текстуру блюда влияет не только температура приготовления, но и момент, когда добавляют соль.

Яйца советуют солить конкретно перед взбиванием. Так соль более равномерно распределится в смеси.

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Также можно посолить яйца примерно за 10–15 минут до жарки. Соль помогает яичному белку меньше сжиматься во время нагревания, поэтому готовый омлет может оставаться более сочным.

А вот добавлять соль уже после того как яичная смесь попала на сковороду, не стоит. В этом случае она может распределиться неравномерно, и некоторые части омлета получатся пересоленными.

Как приготовить рыхлый омлет.

Сначала разбейте яйца в миску. Добавьте воду, соль и щепотку черного перца. Перемешайте вилкой или венчиком до однородной, слегка пенистой консистенции. Слишком сильно взбивать яйца не нужно.

Разогрейте сковороду на среднем огне и растопите маленький кусочек сливочного масла. Вылейте яичную смесь и сразу накройте сковороду крышкой.

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Готовьте примерно 2-4 минуты. Края омлета должны схватиться, а середина оставаться немного кремовой.

После этого снимите сковороду с огня, но не открывайте крышку. Оставьте омлет еще на время под ней — остаточного тепла будет достаточно, чтобы довести блюдо до готовности.

В результате омлет должен получиться мягким, сочным и легким, а не сухим и плотным.

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