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Забудьте о неприятном запахе в обуви навсегда: 5 простых способов, которые действительно работают
Чтобы избавиться от неприятного запаха в обуви, достаточно выбрать удобный для себя способ. Регулярный уход и простые домашние средства обеспечат вашей обуви свежесть и чистоту надолго.
Неприятный запах в обуви — это проблема, знакомая многим. И даже самые новые кроссовки или ботинки могут начать пахнуть не слишком приятно уже через несколько дней ношения. Причин здесь может быть несколько — бактерии, влага, отсутствие вентиляции и пренебрежение правилами гигиены. Но не стоит паниковать и бежать покупать новую обувь. Ведь есть несколько простых, но крайне действенных методов, которые помогут навсегда избавиться от этой проблемы.
Как избавиться от неприятного запаха в обуви и вернуть ему свежесть надолго
Сода. Этот продукт отлично поглощает неприятные запахи благодаря своим абсорбирующим свойствам. Достаточно насыпать по 1-2 чайные ложки соды в носки и положить на ночь в обувь. Утром просто уберите соду, а запах исчезнет, как будто и не было. Для усиленного эффекта в соду можно добавить несколько капель эфирного масла, например, лаванды или мяты.
Замораживание — это настоящая шоковая терапия для бактерий. Низкая температура поможет убить микроорганизмы, которые являются причиной вони. Заверните обувь в полиэтиленовый пакет и поместите в морозильную камеру на 6–10 часов. Затем дайте ей полностью высохнуть при комнатной температуре. Этот метод особенно хорошо работает для тканевой или спортивной обуви.
Уксусный раствор. Уксус обладает антисептическими свойствами, а также хорошо устраняет запахи. Для приготовления раствора следует смешать уксус и воду в пропорции 1:1. Смочите тряпку или салфетку и протрите внутреннюю поверхность обуви. Затем дайте полностью высохнуть в хорошо проветриваемом месте. Нельзя использовать этот раствор для обработки тонких материалов — лакированной и замшевой кожи.
Черный или зелёный чай работает как натуральный дезодорант. Чайные пакетики способны не только поглощать влагу, но и обладают антибактериальными свойствами. Заварите чайные пакетики в стакане кипятка, через пол минуты вытяните, затем дайте им полностью высохнуть. Положите по пакетику в каждый ботинок на ночь. Повторяйте процедуру в случае необходимости.
Профилактика Даже лучшие средства не помогут, если не соблюдать элементарные правила гигиены. Всегда сушите обувь после ношения, особенно в дождливую погоду. Используйте вкладыши-дезодоранты или сменные стельки. Если позволяет материал, то стельки нужно регулярно стирать. Следует носить хлопчатобумажные носки и менять их каждый день.