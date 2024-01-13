Забудьте о них: пять вещей, которые уже не актуальны в новом сезоне — и чем их заменить

В преддверии нового сезона в магазинах начинаются распродажи. Самое время обновить свой гардероб. Но прежде, давайте разберемся, какие вещи точно не будут актуальны в 2024 году.

Укороченные момсы и джинсы-бойфренды

Джинсы свободного кроя, словно вы позаимствовали их у своего парня или мужчины, очень долго находились на пьедестале моды. Их носили все и повсюду, совмещая как с кроссовками, так и с элегантными туфлями. Главным преимуществом таких моделей была возможность скрыть недостатки фигуры. А голые лодыжки в сочетании с челноками выглядели очень чувственно. Однако в 2024 году их время прошло.

В этом сезоне выбирайте длину в пол, чтобы под штаниной не была даже видна обувь. Еще одной модной тенденцией есть разрезы внизу на штанах. Сочетать такие модели можно с лоферами, кроссовками на массивной подошве или с туфлями на высоком каблуке.

Юбка-колокольчик и юбка в пол

А вот макси юбки в пол, в отличие от джинсов, можно считать настоящим антитрендом 2024 года. С ними вместе отправляются и юбки в форме колокольчика. В этом сезоне в тренде ноги. А лучше их можно подчеркнуть с помощью смелого мини и больших разрезов. Если у вас нет духа носить мини юбки, выбирайте меди, но с экстремально высоким разрезом сбоку. Их можно совмещать с оверсайз блейзерами. И не забудьте в мини юбки добавить модные гольфы или высокие носки.

Слишком высокая талия

Тренды в одежде 2024 года / Фото: Unsplash

Несколько лет назад в моду ворвалась очень высокая талия. Этот тренд за это время собрал вокруг себя множество споров. Кто-то утверждал, что такая одежда не содержит сексуальности. Другие же радовались, что с помощью высокой талии можно скрыть лишние килограммы. Однако в 2024 году этот тренд наконец-то прошел.

В этом сезоне в моде снова низкая посадка. Брюки, шорты, юбки – главное, чтобы в этих вещах была занижена талия. Однако, не стоит слепо доверять трендам, особенно если из-за особенностей фигуры низкая посадка вам не идет. Иногда лучше прислушиваться к голосу здравого смысла.

Тошнотворные и пастельные тона

В последнее время эти цвета стали настоящим трендом среди именитых дизайнеров и продукции для масс-маркета. Слоновая кость, пыльная роза, молочный — они вошли не только в наши гардеробы, но и нашли свое отражение в дизайне интерьеров. Однако в этом сезоне тенденция кардинально меняется.

Мода возвращается к яркости, шумным вечеринкам и насыщенным цветам. Поэтому в моде неон, смелые сочетания и яркие оттенки. Однако не стоит забывать, что Pantone назвал цветом сезона нежно фиолетовый (Very Peri). Если хочется чего-нибудь более приглушенного, смело обращайте на него внимание.

Элегантная обувь

К сожалению, обувь, которая идеально сидит на ноге, больше не в тренде. Хотя классические модели никогда не выйдут из моды, однако на первый план все же выходит массивность. В кроссовках актуальны толстые подошвы, в оксфордах и ботинках танкетка. А настоящий фурор нового сезона произвел неприлично высокий каблук на платформе. Поэтому стоит на время забыть об удобных и легких балетках, "греческих" сандалиях. Твердость и массивность – главные тренды.

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