Цвет маникюра матча. / © Instagram

Реклама

Этим летом на смену классическим безобразным и молочным оттенкам пришел новый фаворит модниц — маникюр цвета матча. Тренд вдохновлен популярным японским напитком, который уже давно стал частью не только гастрономической, но и бьюти-культуры. Нежные зеленые оттенки все чаще появляются в соцсетях, на подиумах и работах nail-мастеров.

Почему в этом году маникюр цвета матч в тренде, рассказали эксперты издания Vogue España.

Эксперты объясняют популярность такого маникюра универсальностью. А еще цвет матча ассоциируется с естественностью, спокойствием и легкостью именно тем настроением, которое хочется передать летом. Кроме того, зеленая палитра прекрасно сочетается как с яркими летними образами, так и базовым гардеробом.

Реклама

Особенность ногтей цвета матча — это их универсальность. Палитра ведь огромная — от насыщенного зеленого до фисташкового и пастельных оттенков. А еще — яркий цвет кончиков на французском маникюре, горошек или сочетание с красными и розовыми тонами, напоминающими клубничный матч лате. Именно благодаря такому разнообразию каждый может найти свой идеальный вариант летнего маникюра.

Матча на ногтях / © Instagram

Матча на ногтях / © Instagram

Матча на ногтях / © Instagram

Матча на ногтях / © Instagram

Матча на ногтях / © Instagram

Матча на ногтях / © Instagram

Матча на ногтях / © Instagram

Напомним, мы писали о самом модном дизайне ногтей , который придаст вам звездного стиля этим летом.

Новости партнеров