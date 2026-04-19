Забудьте о пикси, бобе и каскаде: какую стрижку следует делать всем женщинам за 50

Лучшая стрижка для женщин за 50 / © Freepik

Реклама

После 50 лет прическа должна выполнять несколько функций: освежать лицо, добавлять объем волос и не требовать сложной укладки. Именно поэтому универсальная стрижка — это не тренд, а продуманное решение. И стилисты уже давно назвали вариант, действительно подходящий почти всем женщинам, независимо от типа волос или формы лица.

Градуированное каре

Наиболее универсальной стрижкой, которую стилисты рекомендуют практически всем женщинам после 50, является градуированное каре. Это вариант каре с мягкими слоями, где волосы подстригаются с плавным переходом длины. Именно такая техника создает естественный объем и делает прическу «живой», даже если волосы уже не такие густые, как раньше.

Специалисты отмечают, что эта стрижка подходит каждой женщине, независимо от формы лица или структуры волос, ведь ее можно адаптировать индивидуально. Длина обычно колеблется от уровня челюсти до плеч — именно этот диапазон считается наиболее выигрышным после 50 лет.

Реклама

Почему именно эта стрижка считается лучшей для женщин за 50

Главное преимущество градуированного каре — в его гибкости. Оно может иметь объемный и динамичный вид даже на очень тонких волосах. Благодаря слоям создается эффект густоты, что особенно важно при возрастных изменениях волос.

Кроме того, эта форма не тяготит лицо, а наоборот, подчеркивает черты и делает их более привлекательными. Она не имеет резких линий, поэтому не акцентирует внимание на морщинах или изменении контура лица.

Какие преимущества градуированного каре

Градируемое каре работает сразу в нескольких направлениях.

Во-первых, оно придает объема у корней, а это автоматически создает эффект более густых и ухоженных волос.

Во-вторых, легкие пряди у лица зрительно смягчают черты.

В-третьих, средняя длина выглядит современно и не прибавляет возраста, как это иногда бывает с очень короткими или слишком длинными прически.

Кому градуированное каре подойдет больше всего

Эта стрижка подходит и для тонких волос, и для более густых. Если лицо круглое — можно сделать чуть более длинный вариант, если вытянутое — добавить больше объема по бокам. Именно благодаря такой адаптивности ее и называют универсальной.

Реклама

К тому же, градуированное каре не нуждается в сложной укладке. Достаточно высушить волосы с легким подъемом у корней — и прическа приобретает нужную форму. При желании можно добавить легкие волны или оставить естественную текстуру.