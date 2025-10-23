Забудьте о плесени: пять растений, которые сами очистят воздух в вашем доме

Сансевиерия / © Pexels

Со снижением температуры в осенне-зимний период во многих домах возрастает риск появления плесени из-за повышенной влажности. Специалисты советуют не только проветривать помещения и пользоваться осушителями, но и добавить в интерьер определенные комнатные растения, которые естественно очищают воздух.

Об этом сообщило издание Express.

Пользователь TikTok под ником bloom.buddy.plant назвал пять самых эффективных растений, помогающих бороться с сыростью и грибком. Они не только украшают дом, но и уменьшают количество плесени в воздухе.

Плющ (English Ivy)

Эта вечнозеленая лиана часто растет на улице, но прекрасно чувствует себя и в помещении. По данным исследований, плющ может уменьшить количество спор плесени в воздухе более чем на 70% всего за 12 часов. Растение впитывает влагу и действует как естественный фильтр, поэтому его советуют размещать в ванной или на кухне, где чаще всего появляется грибок.

Спатифиллум (Peace Lily)

Спатифиллум поглощает избыточную влагу и вредные соединения из воздуха, благодаря чему предотвращает образование плесени. Большие блестящие листья работают как естественный фильтр, очищая атмосферу. В то же время специалисты напоминают, что это растение токсично для кошек: в случае контакта может вызвать раздражение слизистых оболочек, поэтому владельцам домашних животных следует быть осторожными.

Сансевиерия (Snake Plant)

Сансевиерия, известная также как «змеиное растение», помогает бороться с влагой и токсинами в воздухе. Это растение неприхотливо в уходе и даже ночью выделяет кислород, улучшая микроклимат в помещении. Важно не переувлажнять почву — избыток воды может способствовать образованию плесени в горшке.

нефролепис (Boston Fern)

Нефролепис хорошо чувствует себя во влажных помещениях, поэтому идеально подходит для ванных комнат. Он поглощает избыточную влагу, очищает воздух от спор плесени и действует как естественный увлажнитель. Чтобы папоротник эффективно очищал воздух, его следует размещать в местах с непрямым солнечным светом и обеспечивать регулярный полив.

Пальмы (Lady Palm, Bamboo Palm)

Некоторые виды пальм, в частности бамбуковая или пальма леди, помогают уменьшить уровень влажности в помещениях с повышенной сыростью. Их рекомендуют ставить в ванной комнате или рядом с окнами, где часто собирается конденсат. Регулярная очистка листьев от пыли улучшает их способность фильтровать воздух и предотвращать образование плесени на стенах и поверхностях.

Напомним, зимой из-за влаги и закрытых окон плесень появляется во многих домах. Эксперты рассказали, как остановить ее рост с помощью дешевого натурального средства.