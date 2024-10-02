Забудьте о разводах: как и чем вымыть окна без лишних усилий

С приближением зимы многие задумываются над вопросом, когда лучше всего помыть окна, чтобы они оставались чистыми в течение холодного сезона.

Самое оптимальное время для мытья окон на улице – середина или конец сентября до начала октября. В этот период температура воздуха еще достаточно комфортна для работы, меньшая вероятность дождей, которые могут испачкать только вымытые окна, а солнце не такое яркое, как летом, что уменьшает риск появления разводов. Если вы не успели вымыть окна в сентябре, можно это сделать и в октябре, но стоит выбрать сухой и теплый день.

Когда и как мыть окна на улице — читайте на ТСН.ua.

Чем лучше мыть окна

Для мытья окон можно использовать разные средства. Специальные средства для мытья окон эффективно удаляют грязь и не покидают разводы.

Альтернативой могут стать домашние растворы: вода с уксусом в пропорции 1:1 является натуральным и эффективным средством, а раствор воды с нашатырным спиртом хорошо удаляет жирные пятна. Для начального этапа мойки подойдет и обычный мыльный раствор.

Как мыть окна легко: пошаговая инструкция

Подготовьте окно: снимите шторы, откройте окно. Удалите пыль сухой тряпкой или пылесосом. Вымойте раму теплой водой с мылом. Нанесите моющее средство на стекло. Протрите стекло круговыми движениями микрофибровой тряпкой. Удалите остатки средства скребком для окон. Отполируйте стекло сухой микрофибровой тряпкой или газетой.

Лайфхаки для эффективного мытья окон

Мойте окна в пасмурную погоду: солнце может высушить моющее средство до того, как вы его вытрете. Это спровоцирует разводы.

Используйте вертикальные движения с одной стороны стекла и горизонтальные с другой: так проще заметить пропущенные места.

Используйте старые чулки для полировки: они не оставляют ворсинок.

Добавьте глицерин в воду для последнего ополаскивания: это поможет отталкивать пыль.

Протрите стекло разрезанной пополам луковицей: это поможет предотвратить запотевание окон зимой.

Используйте кофейную гущу для удаления стойких пятен: это натуральный абразив, который не поцарапает стекло.

Мойте окна сверху вниз: да грязь не попадет на уже вымытые участки.

Используйте мягкую зубную щетку для чистки труднодоступных мест и углов.

Для дополнительного блеска протрите стекло смесью воды и спирта (1:1).

Дополнительные советы

Не забудьте о подоконниках и жалюзи: их также нужно тщательно очистить.

Также проверьте уплотнители окон и при необходимости замените их перед зимой.

Если на окнах есть наклейки или остатки клея, удалите их с помощью растительного масла или специального средства.

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