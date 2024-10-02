Забудьте о разводах: как и чем вымыть окна без лишних усилий

С приближением зимы многие задумываются над вопросом, когда лучше всего помыть окна, чтобы они оставались чистыми в течение холодного сезона.
Самое оптимальное время для мытья окон на улице – середина или конец сентября до начала октября. В этот период температура воздуха еще достаточно комфортна для работы, меньшая вероятность дождей, которые могут испачкать только вымытые окна, а солнце не такое яркое, как летом, что уменьшает риск появления разводов. Если вы не успели вымыть окна в сентябре, можно это сделать и в октябре, но стоит выбрать сухой и теплый день.
Когда и как мыть окна на улице — читайте на ТСН.ua.
Чем лучше мыть окна
Для мытья окон можно использовать разные средства. Специальные средства для мытья окон эффективно удаляют грязь и не покидают разводы.
Альтернативой могут стать домашние растворы: вода с уксусом в пропорции 1:1 является натуральным и эффективным средством, а раствор воды с нашатырным спиртом хорошо удаляет жирные пятна. Для начального этапа мойки подойдет и обычный мыльный раствор.
Как мыть окна легко: пошаговая инструкция
- Подготовьте окно: снимите шторы, откройте окно.
- Удалите пыль сухой тряпкой или пылесосом.
- Вымойте раму теплой водой с мылом.
- Нанесите моющее средство на стекло.
- Протрите стекло круговыми движениями микрофибровой тряпкой.
- Удалите остатки средства скребком для окон.
- Отполируйте стекло сухой микрофибровой тряпкой или газетой.
Лайфхаки для эффективного мытья окон
Мойте окна в пасмурную погоду: солнце может высушить моющее средство до того, как вы его вытрете. Это спровоцирует разводы.
Используйте вертикальные движения с одной стороны стекла и горизонтальные с другой: так проще заметить пропущенные места.
Используйте старые чулки для полировки: они не оставляют ворсинок.
Добавьте глицерин в воду для последнего ополаскивания: это поможет отталкивать пыль.
Протрите стекло разрезанной пополам луковицей: это поможет предотвратить запотевание окон зимой.
Используйте кофейную гущу для удаления стойких пятен: это натуральный абразив, который не поцарапает стекло.
Мойте окна сверху вниз: да грязь не попадет на уже вымытые участки.
Используйте мягкую зубную щетку для чистки труднодоступных мест и углов.
Для дополнительного блеска протрите стекло смесью воды и спирта (1:1).
Дополнительные советы
Не забудьте о подоконниках и жалюзи: их также нужно тщательно очистить.
Также проверьте уплотнители окон и при необходимости замените их перед зимой.
Если на окнах есть наклейки или остатки клея, удалите их с помощью растительного масла или специального средства.
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