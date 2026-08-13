- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 2 мин
Забудьте о "рябине": как правильно назвать эти ягоды на украинском
На украинском это слово звучит совсем иначе.
В украинском языке название дерева с алыми гроздьями звучит не так, как в русском. Если вы привыкли говорить «рябина», стоит запомнить украинский эквивалент — горобина.
Само слово «горобина» является нормативным украинским названием дерева или куста семьи розовых с растущими гроздьями красными или оранжевыми ягодами. Такое определение представляют украинские словари.
Как правильно сказать на украинском и все правила — рассказываем в материале ТСН.ua.
Українською правильно: рябина
Например:
«Біля будинку росте висока горобина».
«Восени горобина вкривається яскраво-червоними ягодами».
«На подвір’ї посадили молоду горобину».
«Збирати горобину найкраще після достигання ягід».
В словаре Бориса Гринченко слово «горобина» также зафиксировано со значением «рябина», то есть название традиционно для украинского языка, а не новым соответствием.
Почему возникает путаница
Слово «рябина» хорошо знакомо многим украиноязычным людям через русский язык. Именно поэтому оно нередко появляется в повседневной речи.
В то же время украинские словари имеют свое название — горобина. В академическом «Словаре украинского языка» слово «рябина» тоже зафиксировано, однако с пометками «разм., редко» и отсылкой к слову «горобина». То есть основным словарным вариантом является именно «горобина».
Итак, если вы хотите соблюдать современный литературный украинский язык, в речи лучше использовать форму «горобина».
Как склонять слово «горобина»
Существительное рябина — женского рода. Ударение падает на второй слог: гороби́на.
Важно запомнить и формы спряжения:
називний: гороби́на;
родовий: гороби́ни;
давальний: гороби́ні;
знахідний: гороби́ну;
орудний: гороби́ною;
місцевий: на гороби́ні;
кличний: гороби́но.
Во множественном числе можно сказать: гороби́ни, гороби́н, гороби́нам, гороби́нами, на гороби́нах. Словарные источники также фиксируют соответствующие падежные формы.
«Горобина» — это дерево или ягоды?
Интересно, что слово может называть не только дерево.
В словарях рябина имеет два основных значения: это дерево с оранжево-красными ягодами, растущие гроздьями, а также ягоды этого дерева.
Поэтому оба предложения правильны:
«Біля дороги росте горобина».
«Восени ми зібрали горобину для варення»
В первом случае речь идет о дереве, во втором — о его плодах.
Именно этот вариант следует использовать в современной украинской речи. В то же время важно не утверждать, что форма «рябина» абсолютно неизвестна украинскому языку: академический словарь его фиксирует как разговорный, редкий вариант со значением «то же, что горобина».