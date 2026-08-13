Забудьте о "рябине": как правильно назвать эти ягоды на украинском

Как правильно на украинском / © Pixabay

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В украинском языке название дерева с алыми гроздьями звучит не так, как в русском. Если вы привыкли говорить «рябина», стоит запомнить украинский эквивалент — горобина.

Само слово «горобина» является нормативным украинским названием дерева или куста семьи розовых с растущими гроздьями красными или оранжевыми ягодами. Такое определение представляют украинские словари.

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Как правильно сказать на украинском и все правила — рассказываем в материале ТСН.ua.

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Українською правильно: рябина

Например:

«Біля будинку росте висока горобина».

«Восени горобина вкривається яскраво-червоними ягодами».

«На подвір’ї посадили молоду горобину».

«Збирати горобину найкраще після достигання ягід».

В словаре Бориса Гринченко слово «горобина» также зафиксировано со значением «рябина», то есть название традиционно для украинского языка, а не новым соответствием.

Почему возникает путаница

Слово «рябина» хорошо знакомо многим украиноязычным людям через русский язык. Именно поэтому оно нередко появляется в повседневной речи.

В то же время украинские словари имеют свое название — горобина. В академическом «Словаре украинского языка» слово «рябина» тоже зафиксировано, однако с пометками «разм., редко» и отсылкой к слову «горобина». То есть основным словарным вариантом является именно «горобина».

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Итак, если вы хотите соблюдать современный литературный украинский язык, в речи лучше использовать форму «горобина».

Как склонять слово «горобина»

Существительное рябина — женского рода. Ударение падает на второй слог: гороби́на.

Важно запомнить и формы спряжения:

називний: гороби́на;

родовий: гороби́ни;

давальний: гороби́ні;

знахідний: гороби́ну;

орудний: гороби́ною;

місцевий: на гороби́ні;

кличний: гороби́но.

Во множественном числе можно сказать: гороби́ни, гороби́н, гороби́нам, гороби́нами, на гороби́нах. Словарные источники также фиксируют соответствующие падежные формы.

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«Горобина» — это дерево или ягоды?

Интересно, что слово может называть не только дерево.

В словарях рябина имеет два основных значения: это дерево с оранжево-красными ягодами, растущие гроздьями, а также ягоды этого дерева.

Поэтому оба предложения правильны:

«Біля дороги росте горобина». «Восени ми зібрали горобину для варення»

В первом случае речь идет о дереве, во втором — о его плодах.

Именно этот вариант следует использовать в современной украинской речи. В то же время важно не утверждать, что форма «рябина» абсолютно неизвестна украинскому языку: академический словарь его фиксирует как разговорный, редкий вариант со значением «то же, что горобина».

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