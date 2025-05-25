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Забудьте о слове «пион», если говорите о цветке: мало кто знает, что это физический термин
Говорим по-украински правильно — «пионы».
В украинском языке много суржика, в частности, суржиком называют немало цветов. Например, многие называют один из замечательных цветков «пионом». Но слово «пион» — это типичный суржик, когда так называют цветы.
Правильное украинское название всем известного цветка — пион.
Слово «пион» также существует в украинском языке, но пионы и пионы — это совсем разные вещи. «Пион» — это физический термин, означающий элементарную частицу из семейства мезонов. Существует нейтральный π0 и заряженные пионы π+ и π-.
И это еще не всё. Пион имеет еще другое значение — это советская самоходная 203-мм гаубица.
А пион — многолетнее полукустовое декоративное растение с тройчатыми листьями и крупными цветками белого, розового или красного цветов», — говорится в Академическом толковом словаре украинского языка СУМ.
«Конец мая пахнет пионами «.