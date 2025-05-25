ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
184k
Время на прочтение
1 мин

Забудьте о слове «пион», если говорите о цветке: мало кто знает, что это физический термин

Говорим по-украински правильно — «пионы».

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Пион

Пион

В украинском языке много суржика, в частности, суржиком называют немало цветов. Например, многие называют один из замечательных цветков «пионом». Но слово «пион» — это типичный суржик, когда так называют цветы.

Правильное украинское название всем известного цветка — пион.

Я пион, не пион

Я пион, не пион

Слово «пион» также существует в украинском языке, но пионы и пионы — это совсем разные вещи. «Пион» — это физический термин, означающий элементарную частицу из семейства мезонов. Существует нейтральный π0 и заряженные пионы π+ и π-.

И это еще не всё. Пион имеет еще другое значение — это советская самоходная 203-мм гаубица.

А пион — многолетнее полукустовое декоративное растение с тройчатыми листьями и крупными цветками белого, розового или красного цветов», — говорится в Академическом толковом словаре украинского языка СУМ.

«Конец мая пахнет пионами «.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie