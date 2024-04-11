Забудьте о слове "піон", если вы говорите о цветке, мало кто знает, что это физический термин

В украинском языке много суржиков, в частности, суржиками называют много цветов. Например, многие называют один из замечательных цветков "піоном". Но слово «піон» – это типичный суржик, когда так называют цветы.

Правильная украинская всем известного цветка – "півонія".

Пион, я не пион

Слово "піон" тоже существует в украинском языке, но "піони" и "півонії" — это очень разные вещи. "Піон" — это физический термин, обозначающий элементарную частицу из семейства мезонов. Существует нейтральный π0 и заряженные пионы π+ и π-.

И это еще не всё. "Піон" имеет еще другое значение – это советская самоходная 203-мм гаубица.

А «півонія" – многолетнее полукустовое декоративное растение с тройчатыми листьями и крупными цветками белого, розового или красного цветов», – говорится в Академическом толковом словаре украинского языка СУМ. "Півонія" — цветок/трава/куст — единственный род растений семейства пионевых (на латинском paeonia)

"Конец мая пахнет "півоніями".

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