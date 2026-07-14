ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
500
Время на прочтение
1 мин

Забудьте о слове "пока" — это неправильно: как красиво попрощаться на украинском

Многие украинцы до сих пор используют слово «пока», хотя в нашем языке много красивых и естественных вариантов прощания. Как правильно попрощаться на украинском языке в разных жизненных ситуациях.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Как правильно прощаться на украинском

Как правильно прощаться на украинском / © www.freepik.com/free-photo

Слово «пока» давно вошло в повседневную речь многих людей, однако оно является заимствованием из русского языка и не относится к литературному украинскому. Зато в украинском языке много красивых, благозвучных и уместных вариантов прощания, которые можно использовать в зависимости от ситуации. Они звучат естественно, вежливо и помогают сделать нашу речь более богатой.

Как правильно прощаться на украинском

Самым универсальным вариантом остается «До свидания!». Он подходит практически для любой ситуации — во время делового общения, встречи с незнакомыми людьми или официального разговора.

В непринужденной атмосфере отлично звучат:

  • Будьте здоровы!

  • До встречи!

  • До завтра!

  • До скорого!

  • До связи!

  • До новых встреч!

Если хочется добавить больше теплоты, можно сказать:

  • Всего хорошего!

  • Хорошего дня!

  • Хорошего вечера!

  • Всего самого лучшего!

  • Берегите себя!

Какие слова лучше использовать во время прощания с друзьями и родными

В общении с близкими людьми можно использовать более непринужденные варианты.

  • Прощай!

  • До завтра!

  • Увидимся!

  • Звони!

  • До связи!

Такие высказывания звучат естественно на украинском и прекрасно заменяют привычное для многих «пока».

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
500
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie