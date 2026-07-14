Забудьте о слове "пока" — это неправильно: как красиво попрощаться на украинском

Как правильно прощаться на украинском / © www.freepik.com/free-photo

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Слово «пока» давно вошло в повседневную речь многих людей, однако оно является заимствованием из русского языка и не относится к литературному украинскому. Зато в украинском языке много красивых, благозвучных и уместных вариантов прощания, которые можно использовать в зависимости от ситуации. Они звучат естественно, вежливо и помогают сделать нашу речь более богатой.

Как правильно прощаться на украинском

Самым универсальным вариантом остается «До свидания!». Он подходит практически для любой ситуации — во время делового общения, встречи с незнакомыми людьми или официального разговора.

В непринужденной атмосфере отлично звучат:

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Будьте здоровы!

До встречи!

До завтра!

До скорого!

До связи!

До новых встреч!

Если хочется добавить больше теплоты, можно сказать:

Всего хорошего!

Хорошего дня!

Хорошего вечера!

Всего самого лучшего!

Берегите себя!

Какие слова лучше использовать во время прощания с друзьями и родными

В общении с близкими людьми можно использовать более непринужденные варианты.

Прощай!

До завтра!

Увидимся!

Звони!

До связи!

Такие высказывания звучат естественно на украинском и прекрасно заменяют привычное для многих «пока».

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