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Забудьте о слове "пока" — это неправильно: как красиво попрощаться на украинском
Многие украинцы до сих пор используют слово «пока», хотя в нашем языке много красивых и естественных вариантов прощания. Как правильно попрощаться на украинском языке в разных жизненных ситуациях.
Слово «пока» давно вошло в повседневную речь многих людей, однако оно является заимствованием из русского языка и не относится к литературному украинскому. Зато в украинском языке много красивых, благозвучных и уместных вариантов прощания, которые можно использовать в зависимости от ситуации. Они звучат естественно, вежливо и помогают сделать нашу речь более богатой.
Как правильно прощаться на украинском
Самым универсальным вариантом остается «До свидания!». Он подходит практически для любой ситуации — во время делового общения, встречи с незнакомыми людьми или официального разговора.
В непринужденной атмосфере отлично звучат:
Будьте здоровы!
До встречи!
До завтра!
До скорого!
До связи!
До новых встреч!
Если хочется добавить больше теплоты, можно сказать:
Всего хорошего!
Хорошего дня!
Хорошего вечера!
Всего самого лучшего!
Берегите себя!
Какие слова лучше использовать во время прощания с друзьями и родными
В общении с близкими людьми можно использовать более непринужденные варианты.
Прощай!
До завтра!
Увидимся!
Звони!
До связи!
Такие высказывания звучат естественно на украинском и прекрасно заменяют привычное для многих «пока».