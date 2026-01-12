Трюк для легкой чистки яиц / © pexels.com

Каждая хозяйка знает: чем свежее яйца, тем сложнее их очистить. Особенно это заметно с покупаемыми в супермаркете. И если быстрый перекус еще можно испортить немного неприятным видом, то для салатов или фаршированных яиц нужен идеально гладкий белок.

Кто любит, когда половина яйца остается на скорлупе, а она выглядит как ободранная? В Сети можно найти сотни советов: добавить горсть соли в воду, прокалывать скорлупу иглой или бросать яйца в ледяную воду после варки. Но опытные кулинары утверждают: есть способ более простой и надежный — и вам понадобится только обычная чайная ложка.

Возьмите сырое яйцо и легонько постучите его тупым (широким) концом ложки пару раз. Не жмите сильно — движения должны быть легкими, едва ощутимыми. На второй или третий стук услышите звонкий треск — это именно то, что нужно!

Этот звук означает, что внутренняя пленка (мембрана) отделилась от скорлупы. Когда яйцо закипит, под пленку проникнет немного воды и белок уже не прилипнет.

После варки начинайте чистить яйцо именно с того места, где постучали. Скорлупа будет взмывать большими кусками, а белок останется идеально ровным.