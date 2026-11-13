Забудьте о тяжелых коврах: какие современные напольные покрытия выбирают дизайнеры интерьера

Ковёр / иллюстративное фото / © unsplash.com

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Большие ковры с густым ворсом и пестрыми орнаментами постепенно выходят из моды. Сегодня при оформлении жилья всё чаще отдают предпочтение минимализму и практичным напольным покрытиям, за которыми легко ухаживать.

Еще не так давно ковер был привычным предметом почти в каждом доме. А в советские времена его вообще считали не просто элементом декора, а показателем благосостояния и статуса семьи, отмечает издание Newsweek.

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Дизайнеры интерьера отмечают, что большие классические ковры постепенно теряют популярность, уступая место более сдержанным вариантам. Прежде всего это связано с непрактичностью: в длинном ворсе быстро скапливается пыль, грязь и шерсть домашних питомцев, что создает благоприятную среду для пылевых клещей.

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Кроме того, такое покрытие сложно постирать самостоятельно. Его приходится постоянно пылесосить, а для глубокой очистки обычно требуется профессиональная химчистка.

Не последнюю роль играет и внешний вид комнаты. Тяжелые ковры с пестрыми узорами или смятым ворсом визуально утяжеляют пространство и делают его старомодным. Зато сегодня в моде ощущение свободы, лаконичные формы и натуральные текстуры.

Лучшие альтернативы коврам

В современных интерьерах дизайнеры делают акцент именно на качественном напольном покрытии. Специалисты выделяют несколько удобных вариантов, которые выглядят современно и не требуют много времени на уборку.

Среди самых популярных решений стоит обратить внимание на тонкие ковры нового поколения. Они значительно легче старых моделей, стоят дешевле, а чистить их гораздо проще.

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Еще один удачный выбор — винил или качественный современный линолеум. Эти материалы долговечны, устойчивы к нагрузкам и не требуют особого ухода.

Для ценителей минимализма отлично подойдет микроцемент. Это сплошное покрытие в современном стиле, не имеющее никаких швов или стыков, благодаря чему поддерживать чистоту на таком полу максимально легко.

Более дорогой альтернативой являются теплый пол и пробковое покрытие.

Какие ковры по-прежнему в тренде

Если вы всё же хотите оставить ковёр в комнате, стоит обратить внимание на более удобные и практичные модели. Отличной альтернативой станут изделия из джута. Это прочные натуральные ковры, которые могут придать дому естественный уют.

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Также хорошей альтернативой могут стать тонкие хлопковые дорожки или коврики без ворса. Они не накапливают пыль, имеют небольшой вес и прекрасно впишутся как в спальню, так и на кухню. К тому же большинство из них легко стирается в обычной стиральной машинке.

Ранее ТСН.ua сообщал, что сидячие ванны со встроенным сиденьем представляют собой компактное решение для ванной комнаты, удобное для пожилых людей, лиц с ограниченной подвижностью и владельцев малогабаритного жилья. Благодаря меньшим размерам, возможности купаться сидя, а также герметичным дверцам и низкому порогу такие модели делают гигиенические процедуры проще и безопаснее.

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