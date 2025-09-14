Забудьте о удобрениях и химикатах: морская соль творит чудеса в саду

Морская соль. / © Pexels

Морская соль содержит много микроэлементов, в частности магний, кальций и калий, которые обогащают садовую почву и способствуют здоровому росту растений. Также это хороший естественный способ отпугивания вредителей.

Как безопасно использовать морскую соль в саду, сообщили эксперты ресурса Martha Stewart.

Морская соль может помочь растениям быстрее расти. В умеренном количестве она защищает луковицы от вредителей и предотвращает появление нежелательных сорняков. Впрочем, эксперт по садоводству Анжелики Забер отмечает, что неправильное использование может наоборот - повредить растения и почву.

Использование морской соли в саду

Морская соль может действовать как гербицид и удобрение для растений. Это означает, что вам не нужно покупать несколько продуктов для обработки сорняков и удобрения растений.

Впрочем, морская соль имеет несколько недостатков. Ее чрезмерное использование может повлечь за собой деградацию почвы, уменьшая содержание воды в почве, а также может нанести вред полезным микроорганизмам и даже убить соседние садовые растения.

Способы использования морской соли в саду

Морская соль может эффективно уничтожать сорняки, предотвращать появление вредителей, удобрять растения и т.д.

Уничтожение сорняков

Морская соль – это природное средство для уничтожения сорняков, ведь в ее составе преимущественно хлорид натрий. Это вещество может уничтожать сорняки, обезвоживая и нарушая внутренний водный баланс их клеток. После поглощения сорняки увядают, становятся коричневыми и в конце концов погибают.

Чтобы приготовить гербицид, наполните пульверизатор водой и солью в соотношении 3:1. Для достижения наилучших результатов опрыскивайте листья сорняков и контролируйте, чтобы смесь не попадала на цветы.

Борьба с улитками и улитками

Соль извлекает воду из тела улитки или улитки, обезвоживая их и уменьшая популяцию. Как только соль контактирует с их телами, они пытаются производить слизь, чтобы смыть ее, обезвоживая себя через несколько минут.

Удобрение растений

Морская соль содержит натрий, железо, кальций, магний, калий и следы других минералов, что позволяет ей действовать как удобрение для растений. В этом случае может ускориться рост растений и повыситься их устойчивость к вредителям и болезням.

Смешайте 2 столовых ложки морской соли с галлоном воды и опрыскивайте почву не более четырех раз в год. Умеренность является ключевым фактором. Чрезмерное использование соли высушит корни растений и может нарушить естественный баланс почвы в вашем саду.

Напомним, мы писали о том, как чёрный перец можно использовать в саду. Это может иметь различные полезные эффекты – от отпугивания насекомых до действия антибактериальных и противогрибковых свойств.