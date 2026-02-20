Забудьте о утюге: как за минуту сделать шторы идеально ровными с помощью обычного распылителя

Как выровнять шторы без утюга / © pexels.com

Глажка длинных штор занимает много времени, требует большого пространства и постоянного контроля температуры, чтобы не повредить ткань.

Есть простой и эффективный способ выровнять шторы без утюга и отпаривателя: ткань расправляется под собственным весом, а легкий раствор помогает волокнам быстрее расслабиться и принять ровную форму.

Почему на шторах появляются складки

После стирки складки образуются по нескольким причинам. Во время отжима ткань заминается, а при высыхании волокна фиксируются в новом положении. Некоторые материалы — особенно плотные или смешанные — держат изломы дольше, чем легкие и тонкие ткани. Если шторы высохли в смятом виде или долго лежали сложенными, изломы могут быть очень заметными, и обычное «повисит — разгладится» работает медленно.

Что понадобится

Для этого метода не нужны специальные устройства и покупки — подойдут вещи, которые обычно есть дома:

Распылитель с мелким туманом;

чистая вода комнатной температуры;

Кондиционер для белья.

Кондиционер используется не только для аромата: его составляющие уменьшают статическое электричество и делают волокна более податливыми. Ткань после высыхания выглядит ровнее, а изломы разглаживаются быстрее.

Как приготовить раствор:

Налейте в распылитель воду. Добавьте примерно половину мерного колпачка кондиционера. Плотно закройте и хорошо встряхните, чтобы смесь стала однородной.

Если кондиционер густой, дайте ему немного времени, чтобы полностью растворился. Важно избегать осадка — он может оставить пятна на ткани.

Подготовка штор

После стирки шторы должны быть полностью сухими. Сразу повесьте их на карниз, чтобы ткань ровно висела под собственным весом. Вес ткани работает как естественный пресс, а легкое увлажнение помогает волокнам принять ровную форму без нагрева.

Нанесение раствора

Равномерно распылите смесь по всей поверхности штор. Держите распылитель на расстоянии, чтобы образовывался мелкий туман, а не большие мокрые пятна. Особое внимание уделите участкам с сильными изломами: брызните немного щедрее, но без переувлажнения.

Уже через несколько минут складки начинают смягчаться, а ткань выглядит ровнее. Время полного разглаживания зависит от плотности ткани и глубины изломов после стирки.