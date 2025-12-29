Как отбелить тюль в домашних условиях / © unsplash.com

Реклама

Но исправить ситуацию можно легко — без дорогих химикатов и сильных отбеливателей. Существует простой домашний способ, возвращающий тюлю первоначальное белье буквально за одну стирку.

Что понадобится:

горячая вода — 6 литров;

хозяйственное мыло — около 50 г;

марганцовка — щепотка.

Как вернуть тюлю ослепительную белизну

Натрите мыло на терке и растворите его в горячей воде. Затем осторожно добавьте марганцовку и хорошо перемешайте — вода должна стать нежно-розовой. Слишком яркий цвет не подходит.

Реклама

Лучше взять светлый таз, чтобы легко контролировать оттенок раствора. Опустите тюль в воду на несколько часов, а если ткань очень загрязнена — оставьте на ночь. Затем тщательно прополощите чистой водой.

На что обратить внимание

Марганцовка должна полностью раствориться — даже одна нерастворенная крупинка оставляет пятно. Добавляйте средство понемногу, тщательно перемешивая. Если раствор кажется слишком бледным — добавьте еще каплю.

В результате тюль становится заметно светлее, исчезают желтизна и пятна, ткань выглядит свежей и ухоженной. Этот метод возвращает белоснежность даже старым шторам — без лишних усилий и химии.