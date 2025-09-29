Забудьте о желтизне: простой способ сушить светлую обувь, который работает каждый раз

Как сушить светлую обувь после стирки / © Pixabay

Часто светлая обувь после стирки выглядит совсем непригодной: ткань покрывают желтые пятна, а внешний вид становится неряшливым. Однако существуют простые и действенные лайфхаки, как избежать этой проблемы.

Чтобы желтые пятна не появлялись, совсем не обязательно покупать дорогие средства или специальные стиральные устройства. Главное — правильно сушить обувь. Первый простой лайфхак: после стирки обмотайте светлую обувь белыми бумажными салфетками. Они плотно прилегают ко всем сторонам и впитывают влагу вместе с остатками моющего средства и грязи, не давая им остаться на ткани.

Если не хочется тратиться на салфетки, подойдет чистое белое полотенце из натуральной ткани. Оберните в него влажную обувь так, чтобы полотенце полностью впитывало влагу. Для лучшего результата меняйте полотенце на сухое хотя бы один раз во время сушки. Этот метод особенно эффективен для плотных материалов, которые сохнут дольше.

Сушить обувь надо только при комнатной температуре — никаких батарей или обогревателей. Солнце также вредно: на открытом солнце пятна появятся гарантированно. Если у вас частный дом, можно оставить обувь на улице в тени или на балконе, расположив так, чтобы поток воздуха способствовал сушке.

Отдельное внимание — белым шнуркам. Их лучше вынуть, промыть отдельно и сушить горизонтально. Проблем с ними обычно не возникает: при желании их можно сушить феном или на батарее, если шнурки чистые со всех сторон.

Если на кроссовках или кедах есть цветные элементы — ткань на молнии, бантики или декоративные вставки — обязательно оберните их дополнительно салфетками. Это поможет минимизировать риск попадания красителей на белую ткань и сохранит обувь идеально чистой.