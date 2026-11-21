Коса. / © Credits

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Французская коса — одна прическа, которая никогда не выходит из моды. Она сочетает элегантность, легкую небрежность и парижский шарм, поэтому остается актуальной независимо от сезона. Зимой-2026 эта классическая укладка снова оказалась в центре внимания. На этот раз

Французскую косу уже активно демонстрируют модницы и It-girls, сообщают hair-эксперты Vogue Italia.

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Что такое французская коса

Французская коса — это классическая техника плетения, за которой волосы постепенно вплетаются в прическу с обеих сторон головы. В отличие от обычной косы, которую заплетают только из трех прядей по всей длине, этот вариант начинается от макушки. Во время плетения к основным прядям постоянно добавляют новые небольшие секции волос. Благодаря этому коса плотно прилегает к голове, охватывает виски и затылок, а волосы аккуратно собираются по всей длине.

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Главное преимущество этой прически — возможность изменять ее вид в зависимости от техники исполнения. Если туго заплести пряди, получится гладкая и четкая укладка. Если же немного ослабить плетение, прическа будет выглядеть романтично и непринужденно.

Почему коса снова стала трендом

Одна из главных причин популярности французской косы — ее универсальность. Она подходит для разных ситуаций и легко адаптируется к любому стилю.

Для сдержанного и аккуратного образа волос можно туго заплести, предварительно гладко зачесав его назад. Такой вариант открывает лицо, подчеркивает черты и создает эффект ухоженности.

Для более романтического образа следует сделать плетение более свободным, немного вытащить отдельные пряди и оставить несколько локонов у лица. Это придаст прическе легкости и модной халатности.

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Французская коса прекрасно вписывается в эстетику Plain Jane — тренд на естественную красоту, минимализм и отсутствие чрезмерных деталей. Такая прическа выглядит опрятно, но не кажется слишком сложной или неестественной.

Еще один плюс — практичность. Заплетенные волосы не мешают в течение дня, а сама укладка помогает собрать пряди и оставаться чистоплотной даже без использования большого количества средств для стайлинга.

Как заплести французскую косу

Сделать такую прическу можно и дома. Для этого понадобятся расческа и обычная резинка для волос. Лучше всего начинать с расчесанных сухих или слегка влажных прядей.

Пошаговая инструкция:

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Отделите часть волос на макушке и разделите ее на три примерно одинаковые пряди. Перекрестите правую прядь над центральной, а затем левую — также над центральной. Перед следующим переплетением добавьте к боковой пряди небольшую часть свободных волос с соответствующей стороны головы. Повторяйте движения, поочередно добавляя новые пряди вправо и влево. Продолжайте плетение к затылку, постепенно собирая все волосы. Когда свободные пряди закончатся, заплетите остальную длину обычной косой и закрепите кончик резинкой.

Чтобы получить аккуратную и четкую косу, во время переплета нужно поддерживать одинаковое натяжение прядей. Если же хочется более естественного результата, не затягивайте волосы слишком сильно. После завершения можно осторожно ослабить отдельные звенья косы, придать ей объем и выпустить несколько тонких прядей у лица.

Варианты косы, которые следует попробовать

Французское плетение можно адаптировать под разные настроения и события. Для повседневного образа подойдет небрежный вариант со свободными прядями, а для особого случая — гладкая и аккуратная прическа. Главное — выбрать исполнение, которое лучше всего соответствует вашему стилю.

Классическая французская коса

Это беспроигрышный вариант для тех, кто любит аккуратные и сдержанные прически. Коса начинают плести от макушки, постепенно добавляя пряди с обеих сторон. Она плотно прилегает к голове и собирает волосы по всей длине. Такая прическа подойдет и для работы, и для прогулок, и для особых событий.

Небрежная французская коса со свободными прядями

Этот вариант понравится поклонницам природных и романтических образов. Коса заплетают не слишком туго, а после завершения осторожно извлекают отдельные пряди, чтобы придать прическе объем. У лица можно оставить несколько тонких локонов. Такая укладка выглядит непринужденно и прекрасно сочетается с повседневной одеждой.

Две французские косы

Две симметричные французские косы — более игривая версия классической прически. Волосы разделяют ровным пробором посередине и заплетают отдельно с каждой стороны. Можно сделать плетение плотным и гладким или немного разрыхлить его для дополнительного объема. Такой вариант особенно удобен для активного дня, тренировок и путешествий.

Французская коса с низким плетением

Элегантная альтернатива обычным собранным волосам — французская коса, переходящая в низкое плетение у затылка. Она выглядит сдержанно и одновременно женственно. Для более праздничного образа можно добавить тонкую ленту или декоративную шпильку. А несколько свободных прядей у лица сделают прическу более мягкой и романтичной.

Напомним, мы писали о том, новый тренд в стрижках - микрочелка. Это хороший выбор для дам, которые хотят подчеркнуть индивидуальность и придать своему образу смелого характера.

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