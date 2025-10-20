- Дата публикации
Забудьте об "Селедке под шубой": этот свекольный салат покорит вас с первой ложки
По словам кулинарки, этот салат – это что-то между винегретом и селедкой под шубой.
Такого салата из свеклы вы еще не пробовали. Ведь он по вкусу напоминает и винегрет, и – селедку под шубой. Готовится он очень быстро.
ТСН.ua подготовил рецепт салата от кулинарки Ольги Рябенко.
Ингредиенты :
4 свеклы
4 яйца
4 соленых огурца
200 г филе сельди
1 ч. л горчицы в зернах
1 ст. л сметаны
1 ст. л майонеза
зелень
соль, перец
Приготовление
Отварите свеклу и яйца.
Свеклу натрите на большой терке. Яйца, огурцы и сельдь нарежьте кубиками.
Добавьте нарезанный зеленый лук и другую зелень
Для заправки салата смешайте горчицу, сметану и майонез. Заправьте салат, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.