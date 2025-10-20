ТСН в социальных сетях

Забудьте об "Селедке под шубой": этот свекольный салат покорит вас с первой ложки

По словам кулинарки, этот салат – это что-то между винегретом и селедкой под шубой.

Вера Хмельницкая
Свекла.

Свекла.

Такого салата из свеклы вы еще не пробовали. Ведь он по вкусу напоминает и винегрет, и – селедку под шубой. Готовится он очень быстро.

ТСН.ua подготовил рецепт салата от кулинарки Ольги Рябенко.

Ингредиенты :

  • 4 свеклы

  • 4 яйца

  • 4 соленых огурца

  • 200 г филе сельди

  • 1 ч. л горчицы в зернах

  • 1 ст. л сметаны

  • 1 ст. л майонеза

  • зелень

  • соль, перец

Приготовление

  1. Отварите свеклу и яйца.

  2. Свеклу натрите на большой терке. Яйца, огурцы и сельдь нарежьте кубиками.

  3. Добавьте нарезанный зеленый лук и другую зелень

  4. Для заправки салата смешайте горчицу, сметану и майонез. Заправьте салат, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

