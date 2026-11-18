Как приготовить яичницу без лишнего масла? / © Freepik

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Яичницу можно приготовить не только на растительном масле или сливочном масле. Есть простой кулинарный прием, который поможет сделать его более нежным, сохранить жидкий желток и одновременно уменьшить количество жира в блюде. Для этого понадобится обычная вода.

Об этом идет речь в материале Вlikk.

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Яйца — один из самых популярных продуктов в мире. Их варят, запекают, готовят на пару или жарят. Однако чаще всего для приготовления классической яичницы используют растительное масло или сливочное масло. А такой способ имеет недостаток. Во время жарки блюдо впитывает дополнительный жир. Поэтому тем, кто хочет снизить его количество в рационе, стоит попробовать альтернативный метод — приготовление яичницы с небольшим количеством воды.

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Зачем добавлять воду во время приготовления яичницы

Секрет заключается в том, что вода помогает не только избежать чрезмерного использования растительного масла, но и изменяет текстуру блюда.

Во время нагревания вода превращается в пар, который равномерно прогревает яйцо. Благодаря этому белок хорошо схватывается, а желток остается нежным и редким. Поэтому яичница получается мягкой, а ее вкус не перебивается большим количеством растительного масла. Кроме того, пар помогает приготовить верхнюю часть белка без необходимости переворачивать яйцо.

Почему важно правильно выбрать температуру во время приготовления

Важная деталь — температура сковородки. Если она будет слишком горячей, края белка могут подгореть, прежде чем середина приготовится. Если же нагрев будет недостаточным, белок может остаться сырым. Поэтому лучше использовать средний огонь. Так яйцо будет готовиться равномерно, а желток не успеет затвердеть.

Такой способ подойдет тем, кто хочет сократить потребление добавленного жира, но не готов отказываться от обычной яичницы на завтрак.

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Напомним, яичница может быть намного вкуснее обычных жареных яиц с солью и перцем.

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