- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 415
- Время на прочтение
- 2 мин
Забудьте про соду и уксус: это средство очистит ручки плиты от жира за 5 минут без снятия
Чтобы ваша плита всегда была, как новая, достаточно этого простого средства — и ручки будут блистать чистотой уже через несколько минут, без усилий.
Чистка кухонной плиты — это дело очень хлопотное, потому что занимает кучу времени и приходится тратить много усилий. И если поверхность можно отмыть с помощью привычных средств, то ручки становятся настоящей проблемой: жир, крошки и остатки соусов забиваются во все щели, создавая липкий въедливый налет. Большинство людей пытаются отчистить их содой или уксусом, но этот процесс очень долгий и не всегда эффективен, а после него остается белый налет. Однако профессиональные клинеры уже давно знают секрет, как быстро отчистить ручки кухонной плиты от жира и налета с помощью простого аптечного средства.
Как за 5 минут очистить ручки кухонной плиты без химии, соды и уксуса
Специалисты по уборке советуют применять обычный спирт или антисептик на основе спирта. Его секрет в том, что он мгновенно растворяет жировую пленку, дезинфицирует поверхность и не оставляет следы после высыхания.
Нанесите немного спирта на ватный диск или мягкую ткань.
Осторожно протрите ручки плиты, уделяя внимание выемкам и стыкам.
Через пять минут от жира не останется и следа.
Почему это работает лучше соды и уксуса
Сода абразивная и может поцарапать пластик или металл.
Уксус имеет резкий запах и не всегда эффективен против старого жира.
Спирт же действует мягко, быстро улетучивается и одновременно обеззараживает поверхность.
Какие еще лайфхаки для идеальной чистоты
Если ручки очень загрязнены, используйте старую зубную щетку, слегка смоченную спиртом.
Для профилактики протирайте их хотя бы раз в неделю, чтобы жир не успевал накапливаться.
Не используйте агрессивные средства с хлором, они могут повредить пластик и стереть маркировку.