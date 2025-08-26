Забудьте про соду и уксус: это средство очистит ручки плиты от жира за 5 минут без снятия

Чем отчистить ручки газовой плиты / © pixabay.com

Чистка кухонной плиты — это дело очень хлопотное, потому что занимает кучу времени и приходится тратить много усилий. И если поверхность можно отмыть с помощью привычных средств, то ручки становятся настоящей проблемой: жир, крошки и остатки соусов забиваются во все щели, создавая липкий въедливый налет. Большинство людей пытаются отчистить их содой или уксусом, но этот процесс очень долгий и не всегда эффективен, а после него остается белый налет. Однако профессиональные клинеры уже давно знают секрет, как быстро отчистить ручки кухонной плиты от жира и налета с помощью простого аптечного средства.

Как за 5 минут очистить ручки кухонной плиты без химии, соды и уксуса

Специалисты по уборке советуют применять обычный спирт или антисептик на основе спирта. Его секрет в том, что он мгновенно растворяет жировую пленку, дезинфицирует поверхность и не оставляет следы после высыхания.

Нанесите немного спирта на ватный диск или мягкую ткань.

Осторожно протрите ручки плиты, уделяя внимание выемкам и стыкам.

Через пять минут от жира не останется и следа.

Почему это работает лучше соды и уксуса

Сода абразивная и может поцарапать пластик или металл.

Уксус имеет резкий запах и не всегда эффективен против старого жира.

Спирт же действует мягко, быстро улетучивается и одновременно обеззараживает поверхность.

