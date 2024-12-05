Забудьте про соду и уксус: как сделать махровые полотенца мягкими и нежными, как пух

Этими простыми методами пользовались еще наши бабушки, когда и речи не было о кондиционерах для белья.
Рассказываем, как вернуть махровым полотенцам мягкость без кондиционера, соды и уксуса, такие способы вам обязательно понравятся.
Как сделать махровые полотенца мягкими, как пух
- Глицерин. Этим аптечным средством пользовались, когда не было смягчителей для белья. Оно отлично справляется с жесткостью воды, поэтому махровая ткань остается мягкой и нежной на ощупь. Насыпьте 3 столовые ложки средства в барабан стиральной машинки, после стирки ваши полотенца будут мягкими и будут иметь нежный приятный аромат до следующей стирки.
- Соль и морозный воздух. Такой метод нужно использовать для чистых постиранных полотенец, потерявших свою мягкость. Растворите стакан соли в пяти литрах теплой воды и замочите в растворе полотенца на 30 минут. Затем хорошо выполощите, отожмите и повесьте сушиться на свежем воздухе при морозной погоде.
- Холодная вода и снег. Таким методом пользовались еще наши предки, когда стирали тканые полотенца, которые были очень жесткими на ощупь, чтобы придать им мягкость. Сначала нужно постирать полотенца в холодной воде, затем сложить в глубокую емкость и засыпать снегом, чтобы они полежали несколько часов. Затем выполощите и высушите как обычно. После такой процедуры махровая ткань станет мягкой на ощупь.
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