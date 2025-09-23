- Дата публикации
Забудьте про томатную пасту и муку: добавьте в гуляш этот продукт — и соус будет густым
Какое мясо выбрать для гуляша, как правильно готовить блюдо и как сделать соус густым и насыщенным без лишних хлопот.
Гуляш — это блюдо, которое обожают во многих странах мира. Ароматный соус, нежное мясо и сочетание специй делает его идеальным как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Часто хозяйки сталкиваются с проблемой слишком редкого соуса, который сложно загустить. Обычно используют муку или томатную пасту, но есть другой продукт, который справится не хуже и даже подарит блюду приятный вкус. Это самый обычный картофельный крахмал. Об этом пишет ресурс «Добрые Новости».
Как правильно выбрать мясо для гуляша
Секрет сочного блюда начинается с качественного куска мяса.
Говядина: вырезка, лопатка или мякоть задней ноги. Нежнейший гуляш выходит из тазобедренной части.
Свинина: лучше подходит вырезка или шейка с тонкими жировыми прослоями. Перед приготовлением мясо следует очистить от пленок и хрящей.
Как приготовить густой и вкусный гуляш без муки и томатной пасты
Сначала обжарьте мясо на сильном огне 3-5 минут, чтобы оно запечаталось и оставило сок внутри.
Для тушения используйте толстостенную посуду — идеально подойдет чугунный котел или сотейник.
Если добавляете овощи — морковь, лук или перец, их количество должно быть равно количеству мяса.
Чтобы сделать соус густым, разведите чайную ложку крахмала в холодной воде и постепенно влейте в гуляш. Если густота недостаточна, добавьте еще половину ложки, предварительно растворив в воде.
Рецепт классического гуляша с густым соусом
Ингредиенты:
1 кг говядины;
2 луковицы;
2 моркови;
4–5 ст. л. томатной пасты при желании;
специи, соль — по вкусу;
1 ч. л. крахмала;
растительное масло.
Способ приготовления.
Нарежьте мясо кубиками 15-25 г, приправьте перцем.
Быстро обжарьте кусочки до золотистой корочки и переложите в кастрюлю.
На сковороде поджарьте лук и морковь до золотистого оттенка.
Добавьте томатную пасту, если хотите, влейте немного воды и переложите овощи в мясо.
Налейте столько воды, чтобы она почти покрывала мясо, приправьте специями.
Тушите на слабом огне 1-1,5 часа.
За 10 минут до готовности разведите крахмал в холодной воде и постепенно введите в гуляш, постоянно помешивая.
В результате вы получите нежное мясо и густой ароматный соус без использования муки.