Забудьте про томатную пасту и муку: добавьте в гуляш этот продукт — и соус будет густым

Какое мясо выбрать для гуляша, как правильно готовить блюдо и как сделать соус густым и насыщенным без лишних хлопот.

Как приготовить густой гуляш без муки и томатной пасты

Как приготовить густой гуляш без муки и томатной пасты / © Credits

Гуляш — это блюдо, которое обожают во многих странах мира. Ароматный соус, нежное мясо и сочетание специй делает его идеальным как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Часто хозяйки сталкиваются с проблемой слишком редкого соуса, который сложно загустить. Обычно используют муку или томатную пасту, но есть другой продукт, который справится не хуже и даже подарит блюду приятный вкус. Это самый обычный картофельный крахмал. Об этом пишет ресурс «Добрые Новости».

Как правильно выбрать мясо для гуляша

Секрет сочного блюда начинается с качественного куска мяса.

  • Говядина: вырезка, лопатка или мякоть задней ноги. Нежнейший гуляш выходит из тазобедренной части.

  • Свинина: лучше подходит вырезка или шейка с тонкими жировыми прослоями. Перед приготовлением мясо следует очистить от пленок и хрящей.

Как приготовить густой и вкусный гуляш без муки и томатной пасты

  • Сначала обжарьте мясо на сильном огне 3-5 минут, чтобы оно запечаталось и оставило сок внутри.

  • Для тушения используйте толстостенную посуду — идеально подойдет чугунный котел или сотейник.

  • Если добавляете овощи — морковь, лук или перец, их количество должно быть равно количеству мяса.

  • Чтобы сделать соус густым, разведите чайную ложку крахмала в холодной воде и постепенно влейте в гуляш. Если густота недостаточна, добавьте еще половину ложки, предварительно растворив в воде.

Рецепт классического гуляша с густым соусом

Ингредиенты:

  • 1 кг говядины;

  • 2 луковицы;

  • 2 моркови;

  • 4–5 ст. л. томатной пасты при желании;

  • специи, соль — по вкусу;

  • 1 ч. л. крахмала;

  • растительное масло.

Способ приготовления.

  • Нарежьте мясо кубиками 15-25 г, приправьте перцем.

  • Быстро обжарьте кусочки до золотистой корочки и переложите в кастрюлю.

  • На сковороде поджарьте лук и морковь до золотистого оттенка.

  • Добавьте томатную пасту, если хотите, влейте немного воды и переложите овощи в мясо.

  • Налейте столько воды, чтобы она почти покрывала мясо, приправьте специями.

  • Тушите на слабом огне 1-1,5 часа.

  • За 10 минут до готовности разведите крахмал в холодной воде и постепенно введите в гуляш, постоянно помешивая.

В результате вы получите нежное мясо и густой ароматный соус без использования муки.

