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Забудьте про ведро клея: хитрый способ быстро подклеить обои удивил Сеть
Отклеились обои на стыках? Не торопитесь разводить ведро клея! Простой способ от автора Smart Fox поможет восстановить холст за несколько минут.
Вместо того, чтобы тратить время на приготовление целой порции клея ради нескольких отклеенных сантиметров обоев, решить проблему можно за несколько минут и без лишней грязи. Практический лайфхак позволяет локально восстанавливать стыки и устранять вздутие без усилий.
О простом и эффективном способе рассказал автор ютуб-канала Smart Fox.
Как проверить, насколько отклеились обои
Прежде чем приступать к ремонтным работам, мастер советует точно определить размер поврежденного участка. Для этого достаточно осторожно подцепить обои шпателем и проверить, сколь большая площадь потеряла сцепление со стеной.
«Все, что вам нужно сделать, — это с помощью шпателя проверить, насколько сильно обои действительно отклеились. Готовить целую порцию клея только для нескольких небольших участков просто нецелесообразно», — объяснил блоггер.
Для локального ремонта мастер рекомендует использовать специальный клей для швов в тюбиках. Он уже готов к работе и не нуждается в разведении водой, а благодаря узкому носику его удобно наносить точно под отклеенное полотно.
Как правильно подклеить обои на стыках?
По словам автора видео, процесс ремонта состоит из нескольких простых шагов:
Немного отодвинуть полотно от стены.
Нанести клей непосредственно на стену или на оборотную сторону обоев и равномерно его распределить.
Прижать полотно к стене.
Тщательно прокатайте участок специальным валиком для швов, чтобы удалить остатки воздуха и обеспечить надежную фиксацию.
Почему отклеиваются обои: главные причины
Эксперты отмечают, что деформация и отхождение обоев чаще всего возникают из-за таких факторов:
Сквозняки при высыхании: открытые окна или двери приводят к неравномерному высыханию клея, из-за чего края полотен отстают, а швы расходятся.
Плохо подготовленная поверхность: пыль, остатки старой краски или отсутствие грунтовки мешают надежному сцеплению.
Неподходящий или плохо разведенный клей: использование универсальных смесей для тяжелых виниловых или флизелиновых обоев часто приводит к их отклеиванию.
Слишком быстрое высыхание: прямые солнечные лучи, высокая температура или работающие батареи не дают клею равномерно схватиться.
Высокая влажность: в помещениях с плохой вентиляцией (например, в ванной или кухне) клей постепенно теряет свои свойства.
Неравномерное нанесение клея: пропуска или недостаточное количество смеси покидают сухие участки.
Усадка новостройки: в первые годы после постройки дома из-за деформации стен на обоях могут появляться трещины, а швы — расходиться.
Напомним, жительница Днепропетровщины Алина, которая приобрела старый дом в селе за 8 тысяч долларов, через год после покупки поделилась своим опытом ремонта. Она показала, как изменилось жилье, и рассказала, с каким трудом ей пришлось столкнуться.