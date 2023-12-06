Забудьте слово "бутерброд": 12 украинских слов, которыми можно его заменить

В украинском языке много слов, которыми можно назвать бутерброд.
Язык – это динамическая структура, то есть она постоянно пополняется новыми словами и развивается. И если раньше у нас не было какого-то слова в украинском языке, то сегодня оно для нас обычное и повседневное. К таким словам относится слово «бутерброд», заимствованное из немецкого языка. Впрочем, вместо иноязычной лексемы всегда можно в украинском языке найти соответствие. И до слова «бутерброд» таких украинских слов-ответчиков целых двенадцать.
Каким украинским словом заменить "бутерброд": 12 аналогов
Это слово наверняка знает каждый украинец, поскольку ни одно утро не обходится без бутербродов. Однако не всем известны слова, которыми можно заменить лексему "бутерброд". Вот полный список украинских соответствий:
- наложенец;
- канапка, также производное от заимствованного слова;
- мазанец;
- потопцы – так называли бутерброды-закуски во времена казачества;
- похлебка;
- нахлеб;
- перекусень;
- маслохлеб, есть также салохлеб, сырохлеб;
- перекусчик;
- намазник;
- растянирот;
- нахлебок.
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