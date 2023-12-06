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Забудьте слово "бутерброд": 12 украинских слов, которыми можно его заменить

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Забудьте слово "бутерброд": 12 украинских слов, которыми можно его заменить

Как на украинском будет слово "бутерброд" / Фото: pixabay.com

В украинском языке много слов, которыми можно назвать бутерброд.

Язык – это динамическая структура, то есть она постоянно пополняется новыми словами и развивается. И если раньше у нас не было какого-то слова в украинском языке, то сегодня оно для нас обычное и повседневное. К таким словам относится слово «бутерброд», заимствованное из немецкого языка. Впрочем, вместо иноязычной лексемы всегда можно в украинском языке найти соответствие. И до слова «бутерброд» таких украинских слов-ответчиков целых двенадцать.

Каким украинским словом заменить "бутерброд": 12 аналогов

Это слово наверняка знает каждый украинец, поскольку ни одно утро не обходится без бутербродов. Однако не всем известны слова, которыми можно заменить лексему "бутерброд". Вот полный список украинских соответствий:

  • наложенец;
  • канапка, также производное от заимствованного слова;
  • мазанец;
  • потопцы – так называли бутерброды-закуски во времена казачества;
  • похлебка;
  • нахлеб;
  • перекусень;
  • маслохлеб, есть также салохлеб, сырохлеб;
  • перекусчик;
  • намазник;
  • растянирот;
  • нахлебок.

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Дата публикации
Просмотры
735
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