Забудьте слово "капюшон": как можно назвать его на украинском языке

Не каждый знает, как на украинском языке можно назвать столь распространенную деталь одежды как капюшон.
Употребление слова "капюшон" в украинском языке не ошибка — это слово происходит от французского capuchon и есть в словарях украинского языка.
Речь идет об элементе одежды, который прикреплен к воротнику. По словам экспертов, правильно говорить слово "каптур" на типичный элемент курток и балахонов.
В настоящее время широко используются иноязычные эквиваленты. Иногда говорят "башлык" (от тюрк. başlık), называя преимущественно платяной капюшон с длинными концами, который надевают поверх шапки.
Однако есть украинские аналоги, которыми можно заменить слово капюшон:
- відлога
- каптур
- коба, кобка
- затула
Раньше мы писали, как лучше начать телефонную беседу и что говорить точно не нужно. Больше об этом читайте в новости.
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