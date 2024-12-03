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Забудьте слово "капюшон": как можно назвать его на украинском языке

Забудьте слово "капюшон": как можно назвать его на украинском языке

Слово "капюшон" взято из французского языка / Фото: pixabay.com

Не каждый знает, как на украинском языке можно назвать столь распространенную деталь одежды как капюшон.

Употребление слова "капюшон" в украинском языке не ошибка — это слово происходит от французского capuchon и есть в словарях украинского языка.

Речь идет об элементе одежды, который прикреплен к воротнику. По словам экспертов, правильно говорить слово "каптур" на типичный элемент курток и балахонов.

В настоящее время широко используются иноязычные эквиваленты. Иногда говорят "башлык" (от тюрк. başlık), называя преимущественно платяной капюшон с длинными концами, который надевают поверх шапки.

Однако есть украинские аналоги, которыми можно заменить слово капюшон:

  • відлога
  • каптур
  • коба, кобка
  • затула

Раньше мы писали, как лучше начать телефонную беседу и что говорить точно не нужно. Больше об этом читайте в новости.

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