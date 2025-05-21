Забыли пароль от Wi-Fi: вот как быстро найти его на любом устройстве

Смартфон / © Unsplash

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Ситуация знакома многим: новый смартфон или ноутбук уже в руках, а Интернет недоступен — потому что пароль от Wi-Fi где-то потерялся. Возможно, он напечатан на роутере в другой комнате или записан на стикере, который давно исчез. Но не спешите обращаться к родственникам или коллегам — восстановить доступ к сети можно самостоятельно.

Об этом сообщает Gizmodo.

Большинство современных устройств автоматически сохраняют пароли Wi-Fi, к которым вы уже подключались. И хотя вы можете их забыть, операционная система их помнит — надо только знать, где искать.

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Как найти пароль к Wi-Fi на Android?

Google Pixel: перейдите в «Настройки» — «Сеть и Интернет» — «Интернет», выберите нужную сеть (значок), нажмите «Поделиться» и подтвердите личность. Появится QR-код и открытый пароль.

Samsung Galaxy: «Настройки» — «Подключения» — «Wi-Fi» — значок настройки возле сети — нажмите на иконку глаза и подтвердите личность. Пароль станет видимым.

Другие Android-устройства: процедура похожа — ищите параметры Wi-Fi сети в настройках и открывайте сохраненные данные.

Как найти пароль к Wi-Fi на iPhone?

Зайдите в «Настройки» — «Wi-Fi», нажмите на иконку «і» возле выбранной сети. В поле «Пароль» коснитесь, пройдите Face ID или PIN-аутентификацию, и вы увидите сохраненный пароль. Его можно скопировать в одно нажатие.

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Как найти пароль к Wi-Fi на Windows?

Откройте «Параметры» — «Сеть и Интернет» — «Wi-Fi», нажмите на активную сеть. В ее свойствах нажмите «Просмотреть» возле пункта «Ключ безопасности Wi-Fi», и вы увидите пароль.

Также здесь доступны IP-адрес, DNS, список сохраненных сетей — их можно удалять или настраивать заново.

Как найти пароль к Wi-Fi на macOS?

Откройте меню Apple — «Системные настройки» — «Wi-Fi». В списке «Известные сети» нажмите на три точки возле нужной — выберите «Копировать пароль». Вставьте его в текстовый редактор, чтобы увидеть.

В разделе «Дополнительно» можно просмотреть все Wi-Fi сети, к которым подключался ваш Mac, и скопировать пароль для каждой из них.

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Совет: сохраните пароль в менеджере паролей или записной книжке, чтобы не повторять поиски в следующий раз. И помните — почти всегда пароль уже сохранен на одном из ваших устройств.

К слову, ранее сообщалось о том, что делать, если домашний Wi-Fi плохо работает. В частности, следует обратить внимание на некоторые предметы, которые могут препятствовать сигналу.