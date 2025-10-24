Забыли штопор: вот гениальный способ открыть бутылку без него

Как откупорить бутылку вина без штопора / © unsplash.com

Есть простой и креативный способ открыть бутылку, используя то, что почти всегда рядом — обычный ключ. Да, то же, что от двери или машины! Этот трюк настолько универсален, что выручит в любой ситуации — от пикника до спонтанной встречи с друзьями. Читайте дальше и узнайте, как легко открыть бутылку и стать героем вечера!

Шаг 1: Подготовьте бутылку

Возьмите бутылку и аккуратно снимите пластиковую обертку с горлышка. Если она плотно держится, подденьте ее тем же ключом — это проще, чем кажется.

Шаг 2: Вставьте ключ в пробку

Возьмите плоский ключ (например, от входной двери) и вставьте его в пробку под небольшим углом. Нажмите, чтобы ключ вошел по диагонали. Если давить тяжело, подложите под руку кусочек ткани — это придаст удобства и силы.

Шаг 3: Начинайте вращать

Теперь медленно вращайте ключ вокруг своей оси. Первый поворот может потребовать усилий, но не сдавайтесь — пробка скоро подвергнется. Продолжайте вращать и заметите, как он постепенно выходит из горлышка.

Шаг 4: Доведем дело до конца

Еще несколько оборотов — и пробка почти свободна! Продолжайте вращать, пока он полностью не выйдет. Готово — бутылка открыта, можно наслаждаться вином!

Этот метод идеально работает с пластиковыми пробками. С натуральными будьте осторожны: они могут крошиться. Тогда действуйте осторожно и не торопитесь. С практикой вы быстро научитесь открывать бутылки легко и уверенно — почти как профессионал!