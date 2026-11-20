Как украсить елку

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Мода на новогодние украшения постоянно меняется. Еще недавно популярны были большие банты, бархатные ленты и елки, оформленные в одной цветовой гамме. Однако в канун Рождества 2026 года дизайнеры все чаще обращаются к декору, который был популярен несколько десятилетий назад.

В этом сезоне на елки возвращается украшение, знакомое многим с детства. Она придает праздничному дереву блеск, красиво отражает свет гирлянд и не нуждается в дорогом оформлении.

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Какое елочное украшение вернулось в моду

Одним из рождественских трендов 2026 года стала ламета (Lametta) — тонкие блестящие нити, свисающие с веток елки. В Украине подобное украшение хорошо знают как елочный дождик. Как пишет издание Fashion.hr, после нескольких сезонов популярности крупных бантов и лент в праздничный декор возвращается мода на блестящие металлизированные нити.

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Раньше ими часто украшали почти всю елку. Серебристые полоски свисали с веток, напоминая ледяные сосульки, а в свете гирлянд создавали эффект мерцания.

Особенно популярен такой декор был во второй половине XX века. Впоследствии его начали вытеснять более современные украшения, а блестящий дождик все чаще ассоциировался со старыми семейными фотографиями и рождественскими фильмами. Теперь это украшение снова привлекло внимание дизайнеров.

Возвращение дождика отмечают и в британском журнале House Beautiful, включившем блестящий декор в рождественские тенденции 2026 года.

Как украшать елку дождем 2026 года

Современный способ использования ламеты несколько отличается от того, который был популярен раньше. Если когда-нибудь елку могли почти полностью укрывать блестящими нитями, то сегодня дизайнеры чаще используют их как отдельные декоративные акценты.

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Дождик размещают небольшими прядями на кончиках веток, позволяя нитям свободно свисать вниз. Благодаря этому они напоминают тонкие сосульки и отражают свет гирлянд.

Лучше всего такой декор сочетается с простыми елочными украшениями, не перегружающими общую композицию.

Новогодняя елка 2027

Серебристый дождик

Серебристые нити особенно красиво смотрятся на темно-зеленых ветках. Они создают эффект морозного блеска и хорошо сочетаются с прозрачными стеклянными шариками.

Для такой елки можно использовать:

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серебристый дождик;

прозрачные или белые шарики;

небольшие стеклянные украшения;

гирлянда с теплым белым светом.

Этот вариант подойдет тем, кто хочет получить праздничное, но сдержанное оформление.

Золотистый дождик

Золотые нити придают елке более теплый и более торжественный вид.

Особенно удачно они сочетаются с темно-красными, бордовыми и винными оттенками. Такое оформление напоминает традиционный рождественский декор.

Чтобы елка не выглядела перегруженной, достаточно выбрать несколько цветов и не использовать слишком много разных украшений одновременно.

Почему старые елочные украшения снова становятся популярными

Возвращение дождя связано с общей тенденцией к ностальгическому праздничному декору. В последние годы все большее внимание уделяется украшениям, напоминающим о семейных традициях и Рождестве прошлых десятилетий.

Это могут быть стеклянные фигурки, разноцветные шарики, старые гирлянды и другие декоративные элементы, хранившиеся дома многие годы.

При этом современное оформление не обязательно должно полностью повторять прошлое. Старые украшения можно сочетать с новыми, создавая свой праздничный стиль.

Еще одно преимущество такого тренда — возможность использовать декор, который уже есть дома. Для обновления елки не нужно каждый год покупать полный набор новых игрушек.

Безопасно ли украшать елку дождем

Несмотря на популярность блестящего декора, с ним нужно быть осторожными, если дома есть кошки. Тонкие нити могут привлекать внимание животных, воспринимающих их как игрушку. Если кот проглотит дождик, он может застрять в пищеварительном тракте и привести к опасным осложнениям.

Владельцам кошек, особенно любящих играть с елкой, лучше отказаться от тонкого дождика и выбрать более безопасные декоративные элементы.

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