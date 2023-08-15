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Забытые украинские имена: как красиво назвать мальчика или девочку

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
2319
Время на прочтение
1 мин
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Забытые украинские имена: как красиво назвать мальчика или девочку

Забытые украинские имена / Фото: pixabay.com

В последние годы украинцы все чаще вспоминают забытые украинские имена, которые были популярны среди наших предков.

Если вы не знаете, как назвать ребенка, или хотите больше узнать о редких украинских именах для мальчиков и девочек, на канале @kvituca_kvitka в TikTok поделились некоторыми идеями.

За время полномасштабной войны список детских имен пополнился совсем необычными именами – Байрактар и Джавелина. Но не стоит забывать и о своих корнях.

Старые украинские имена: женские и мужские

  • Лука — "светлый", "светящийся";
  • Арета — "добродетель";
  • Панкратий — "всевластный", "всемогущий";
  • Евстахия — "счастливая";
  • Марий — "море";
  • Луп — "волк";
  • Неонила — "молодая";
  • Потап — "путешественник";
  • Параскевия — "пятница".

Также все большую популярность приобретают такие редкие украинские женские имена

Редкие украинские женские имена / © Pexels
Редкие украинские женские имена / Фото: Pexels
  • Пелагия — "открытое море";
  • Павлина — "миниатюрная";
  • Леонила — "львица";
  • Магдалина – "жительница Магдали";
  • Анисия — "завершающая";
  • Вирляна – образовалось от слова орел;
  • Дзвенислава — от слов "звенеть" и "слава";
  • Зореслава — от слов "звезда" и "слава".

Редкие имена для мальчиков

  • Марьян — "тот, кто принадлежит к роду Мариев";
  • Самуил – образовалось от имени пророка Ветхого Завета;
  • Ариан — "лев";
  • Мафусаил — "метающий копье";
  • Устим — "справедливый".

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Дата публикации
Просмотры
2319
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