Забытые украинские имена: как красиво назвать мальчика или девочку

В последние годы украинцы все чаще вспоминают забытые украинские имена, которые были популярны среди наших предков.
Если вы не знаете, как назвать ребенка, или хотите больше узнать о редких украинских именах для мальчиков и девочек, на канале @kvituca_kvitka в TikTok поделились некоторыми идеями.
За время полномасштабной войны список детских имен пополнился совсем необычными именами – Байрактар и Джавелина. Но не стоит забывать и о своих корнях.
Старые украинские имена: женские и мужские
- Лука — "светлый", "светящийся";
- Арета — "добродетель";
- Панкратий — "всевластный", "всемогущий";
- Евстахия — "счастливая";
- Марий — "море";
- Луп — "волк";
- Неонила — "молодая";
- Потап — "путешественник";
- Параскевия — "пятница".
Также все большую популярность приобретают такие редкие украинские женские имена
- Пелагия — "открытое море";
- Павлина — "миниатюрная";
- Леонила — "львица";
- Магдалина – "жительница Магдали";
- Анисия — "завершающая";
- Вирляна – образовалось от слова орел;
- Дзвенислава — от слов "звенеть" и "слава";
- Зореслава — от слов "звезда" и "слава".
Редкие имена для мальчиков
- Марьян — "тот, кто принадлежит к роду Мариев";
- Самуил – образовалось от имени пророка Ветхого Завета;
- Ариан — "лев";
- Мафусаил — "метающий копье";
- Устим — "справедливый".
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