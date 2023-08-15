Забытые украинские имена: как красиво назвать мальчика или девочку

В последние годы украинцы все чаще вспоминают забытые украинские имена, которые были популярны среди наших предков.

Если вы не знаете, как назвать ребенка, или хотите больше узнать о редких украинских именах для мальчиков и девочек, на канале @kvituca_kvitka в TikTok поделились некоторыми идеями.

За время полномасштабной войны список детских имен пополнился совсем необычными именами – Байрактар и Джавелина. Но не стоит забывать и о своих корнях.

Старые украинские имена: женские и мужские

Лука — "светлый", "светящийся";

Арета — "добродетель";

Панкратий — "всевластный", "всемогущий";

Евстахия — "счастливая";

Марий — "море";

Луп — "волк";

Неонила — "молодая";

Потап — "путешественник";

Параскевия — "пятница".

Также все большую популярность приобретают такие редкие украинские женские имена

Редкие украинские женские имена / Фото: Pexels

Пелагия — "открытое море";

Павлина — "миниатюрная";

Леонила — "львица";

Магдалина – "жительница Магдали";

Анисия — "завершающая";

Вирляна – образовалось от слова орел;

Дзвенислава — от слов "звенеть" и "слава";

Зореслава — от слов "звезда" и "слава".

Редкие имена для мальчиков

Марьян — "тот, кто принадлежит к роду Мариев";

Самуил – образовалось от имени пророка Ветхого Завета;

Ариан — "лев";

Мафусаил — "метающий копье";

Устим — "справедливый".

Читайте также: