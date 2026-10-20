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Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
3 мин

Забытые украинские имена: они невероятно красивы и обладают сильной энергетикой

Подборка редких и красивых забытых украинских имен: что они означают и какую энергетику в себе несут.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Украине есть красивые забытые имена, которые можно использовать сейчас

В Украине есть красивые забытые имена, которые можно использовать сейчас / © unsplash.com

В наше время мы привыкли к именам, которые сформировались под влиянием христианства или являются модной данью времени. Однако ещё несколько веков назад наши предки совсем по-другому называли своих детей.

Эти имена имеют чисто древнеукраинское происхождение и обладают сильной энергетикой для своих обладателей. Сегодня, в эпоху возвращения к собственной идентичности, старинные и забытые украинские имена вновь обретают новое звучание.

TSN.ua предлагает вам вспомнить, как раньше называли детей.

Вот подборка из трёх женских и трёх мужских имён, которые несут в себе вековую энергетику и уникальный украинский шарм.

Забытые женские имена

1. Цвитана

  • Происхождение и значение: древнеукраинское имя, образованное от корня «цвит», «цвести». Буквально означает «расцветшая», «пышная», «похожая на цветок».

  • Энергетика: мягкое, но чрезвычайно светлое и жизнеутверждающее имя. В древности считалось, что девушка с таким именем приносит в дом красоту, достаток и гармонию.

2. Зореслава

  • Происхождение и значение: древнее имя, образованное из слов «заря» и «слава». Означает «озаренная славой», «та, что прославляет рассвет» или «красивая, как утренняя заря».

  • Энергетика: сочетает в себе нежность романтической ночи и мощную прагматическую силу. Это имя для страстной, уверенной в себе личности с высокими устремлениями.

3. Орияна (Орьяна)

  • Происхождение и значение: древнее украинское имя, связанное с древнеславянским этнонимом «орияны» (ориент, орачи — те, кто возделывает землю). Также существует версия о связи со словом «ория» (золотая, светлая).

  • Энергетика: наделено глубокой связью с землёй и природой. Символизирует трудолюбие, благородство, душевную чистоту и жизненную мудрость.

Забытые мужские имена

1. Добромысл

  • Происхождение и значение: имя, образованное из двух слов: «добро» и «мыслить». Значение — «тот, кто имеет добрые мысли», «доброжелательный», «мудрый советчик».

  • Энергетика: спокойное, взвешенное и благородное имя. Оно олицетворяет не агрессивную физическую силу, а силу интеллекта, рассудительности и нравственной чистоты.

2. Яровит

  • Происхождение и значение: происходит от имени древнеславянского бога весеннего процветания, плодородия и военной мощи Яровита. Состоит из корней «яр» (ярый, сильный, весенний, пылкий) и «вит» (повелитель, витязь).

  • Энергетика: чрезвычайно мощное имя с волевым характером. Оно символизирует неудержимую жизненную энергию, смелость, юношеский задор и способность защитить своё.

  • Современный контекст: Звучит как имя настоящего воина и лидера, является ярким заменителем традиционного Ярослава.

3. Боян

  • Происхождение и значение: праславянское имя, происходящее от глагола «бояти» (в значении «пугать врагов») или от корня «баяти» (поэтично рассказывать, петь). Самый известный носитель этого имени в истории — древнерусский певец-сказитель Боян.

  • Энергетика: сочетает в себе смелость воина и творческий дар поэта или мудреца. Это имя для харизматичного человека, умеющего вести за собой как словом, так и делом.

Называя детей старинными украинскими именами, мы не только восстанавливаем историческую память, но и дарим новому поколению уникальный самобытный оберег.

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