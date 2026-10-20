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Забытые украинские имена: они невероятно красивы и обладают сильной энергетикой
Подборка редких и красивых забытых украинских имен: что они означают и какую энергетику в себе несут.
В наше время мы привыкли к именам, которые сформировались под влиянием христианства или являются модной данью времени. Однако ещё несколько веков назад наши предки совсем по-другому называли своих детей.
Эти имена имеют чисто древнеукраинское происхождение и обладают сильной энергетикой для своих обладателей. Сегодня, в эпоху возвращения к собственной идентичности, старинные и забытые украинские имена вновь обретают новое звучание.
TSN.ua предлагает вам вспомнить, как раньше называли детей.
Вот подборка из трёх женских и трёх мужских имён, которые несут в себе вековую энергетику и уникальный украинский шарм.
Забытые женские имена
1. Цвитана
Происхождение и значение: древнеукраинское имя, образованное от корня «цвит», «цвести». Буквально означает «расцветшая», «пышная», «похожая на цветок».
Энергетика: мягкое, но чрезвычайно светлое и жизнеутверждающее имя. В древности считалось, что девушка с таким именем приносит в дом красоту, достаток и гармонию.
2. Зореслава
Происхождение и значение: древнее имя, образованное из слов «заря» и «слава». Означает «озаренная славой», «та, что прославляет рассвет» или «красивая, как утренняя заря».
Энергетика: сочетает в себе нежность романтической ночи и мощную прагматическую силу. Это имя для страстной, уверенной в себе личности с высокими устремлениями.
3. Орияна (Орьяна)
Происхождение и значение: древнее украинское имя, связанное с древнеславянским этнонимом «орияны» (ориент, орачи — те, кто возделывает землю). Также существует версия о связи со словом «ория» (золотая, светлая).
Энергетика: наделено глубокой связью с землёй и природой. Символизирует трудолюбие, благородство, душевную чистоту и жизненную мудрость.
Забытые мужские имена
1. Добромысл
Происхождение и значение: имя, образованное из двух слов: «добро» и «мыслить». Значение — «тот, кто имеет добрые мысли», «доброжелательный», «мудрый советчик».
Энергетика: спокойное, взвешенное и благородное имя. Оно олицетворяет не агрессивную физическую силу, а силу интеллекта, рассудительности и нравственной чистоты.
2. Яровит
Происхождение и значение: происходит от имени древнеславянского бога весеннего процветания, плодородия и военной мощи Яровита. Состоит из корней «яр» (ярый, сильный, весенний, пылкий) и «вит» (повелитель, витязь).
Энергетика: чрезвычайно мощное имя с волевым характером. Оно символизирует неудержимую жизненную энергию, смелость, юношеский задор и способность защитить своё.
Современный контекст: Звучит как имя настоящего воина и лидера, является ярким заменителем традиционного Ярослава.
3. Боян
Происхождение и значение: праславянское имя, происходящее от глагола «бояти» (в значении «пугать врагов») или от корня «баяти» (поэтично рассказывать, петь). Самый известный носитель этого имени в истории — древнерусский певец-сказитель Боян.
Энергетика: сочетает в себе смелость воина и творческий дар поэта или мудреца. Это имя для харизматичного человека, умеющего вести за собой как словом, так и делом.
Называя детей старинными украинскими именами, мы не только восстанавливаем историческую память, но и дарим новому поколению уникальный самобытный оберег.