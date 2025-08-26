Забытый формат туризма: как хаос в мире заставил нас вернуться в прошлое

Люди все чаще выбирают пакетные туры для успокоительного отпуска

Реклама

В мире неожиданно вырос спрос на пакетные туры, считавшиеся еще десять лет назад устаревшим форматом. Нестабильность, угрозы войн, лесные пожары и массовые забастовки побуждают туристов искать более надежную защиту от рисков.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на аналитические данные британского банка Barclays.

Расходы на путешествия, забронированные через туристические агентства, с 2021 года постоянно растут и превышают общие расходы на путешествия. В мае этого года количество бронирований через турагентов выросло на 11% по сравнению с 3,5% роста авиабилетов.

Реклама

Возрождение рынка пакетных туров наблюдается на фоне увеличения задержек и отмен рейсов из-за стачек, лесных пожаров и войн. По данным консалтинговой компании OC&C, общий рынок пакетных туров, как ожидается, будет расти на 8% ежегодно, по крайней мере, до 2028 года.

Защита от непредвиденных обстоятельств

По словам Шона Мортона, генерального директора британской компании On the Beach, спрос на пакетные туры сейчас больше, чем когда-либо, поскольку потребители стали более осведомлены о своих правах. Например, если клиент забронировал пакетный тур, он может рассчитывать на защиту согласно Директиве ЕС о комплексных туристических услугах, позволяющей отменить поездку при определенных обстоятельствах.

Генеральный директор Jet2 Стив Хиппи отметил, что в случае непредвиденных событий, которые могут испортить путешествие за границу, туристы, забронировавшие пакетный тур у одного туроператора, лучше подготовлены к таким обстоятельствам.

«Только представьте, как трудно получить три разных возмещения из трех разных кредитных карт в трех разных колл-центрах», — сказал он.

Реклама

Молодые туристы и модернизация

Интересно, что молодые люди, ранее бывшие в авангарде «самостоятельного бронирования», теперь тоже все чаще выбирают пакетные туры. Чтобы привлечь аудиторию, туроператоры предлагают беспроцентную рассрочку и расширяют перечень доступных направлений. Такие компании, как Jet2, смогли повысить узнаваемость своего бренда среди молодых путешественников благодаря вирусному контенту в интернете.

Традиционные туроператоры владеют собственными гостиницами и самолетами, что ограничивает их гибкость в работе с нетипичными направлениями. Однако новые игроки рынка чаще используют «легкие» модели бизнеса, позволяющие клиентам создавать индивидуальные туры, но при этом получать те же преимущества защиты, что и в традиционных пакетных турах.

Напомним, в Испании туристам запретили купаться в море из-за нашествия загадочных существ. На пляжах появились ядовитые морские улитки, чей укус может иметь серьезные последствия для людей.